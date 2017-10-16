Расположение родинок на теле может характеризовать вашу личность

Люди всегда хотят знать правду о себе, о своих сильных и слабых сторонах. Оказывается, одним из способов раскрыть тайну человеческой природы может быть и местоположение родинок на теле, а также их размер, форма и цвет.





Нос

Родинка на носу характеризует умного человека, который материально стабилен, но только если развивает свои многочисленные таланты. Если родинка расположена на крыльях носа, и она выпуклая, то человек может быть болезненным и слабым. Родинка на верхней части носа говорит о трудолюбии, а на кончике – трудности в достижении стабильности.

Брови

Родинка в области бровей «рассказывает» о личной жизни её владельца. Мушка на правой брови означает быстрый брак и счастье в любви, на левой брови – склонность к ошибочным и нездоровым отношениям. Родинка на верхнем веке характеризует человека как справедливого и рационального.

Подбородок

Мушка на подбородке встречается у веселых и добрых людей, любящих путешествовать и не боящихся перемен; тех, кто открыт для всего нового и обладает мужеством. Зачастую такие люди решительны, настойчивы и упорно идут к своей цели. Они знают, что такое слава и успех. Но, конечно, многое зависит от того, насколько хорошо они умеют выстраивать и организовывать свою жизнь.

Щеки

Мушка на щеке, прежде всего, является признаком счастья как в личной, так и в финансовой жизни. Её владелец пользуется признанием в обществе. Родинка на левой щеке присуща эмоциональным и трудолюбивым людям, которым везет в любви. Родинка на правой щеке обычно у человека, довольного своей работой и делающего успешную карьеру.

Рот

Родинка в области рта встречается у людей интеллектуальных, обладающих отменными ораторскими способностями. У такого человека хороший характер, он окружен множеством друзей и очень общителен. Однако, несмотря на их интеллект, эти люди могут быть очень ленивыми. В случае мужчин родинка около рта еще и говорит о его непостоянстве и склонности к изменам.

Шея

Родинка на шее означает бурную жизнь и большую энергию её владельца. Она характеризует человека, который достигнет многих успехов, но для этого он должен усиленно трудиться. В его жизни также может быть немало разочарований. Тем не менее, в трудные времена он всегда может рассчитывать на своих друзей и родственников.

Уши

Родинки на ушах говорят о том, что их владелец – человек дружелюбный и коммуникабельный. Мушка на мочке уха характеризует человека с хорошим характером, который пользуется признанием и даже считается авторитетом. Родинка внутри уха означает, что человек будет жить долго и счастливо. Отметинка на кончике уха встречается у людей с высоким интеллектом.

Лоб

Родинка на лбу означает интеллект, но также и некоторое отсутствие практического и здравого смысла. Если она находится посреди лба, то характеризует человека, у которого могут возникать проблемы с общением. Если родинка расположена сбоку, то её владелец решителен и энергичен.

Грудь

Родинка на груди означает профессионализм и успех в жизни. Если она находится с правой стороны, то это говорит о достаточно сложной жизни, в которой чередуются проблемы и удачи. Это человек, которому нравится, когда его хвалят и делают комплименты. Родинка с левой стороны свидетельствует о чувствительности и добром сердце, хотя у этого человека есть проблемы с принятием решений.

Текст: Flytothesky.ru