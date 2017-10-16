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Расположение родинок на теле может характеризовать вашу личность

17.10.2017 13:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Люди всегда хотят знать правду о себе, о своих сильных и слабых сторонах. Оказывается, одним из способов раскрыть тайну человеческой природы может быть и местоположение родинок на теле, а также их размер, форма и цвет.

Расположение родинок на теле может характеризовать вашу личность

Нос

Родинка на носу характеризует умного человека, который материально стабилен, но только если развивает свои многочисленные таланты. Если родинка расположена на крыльях носа, и она выпуклая, то человек может быть болезненным и слабым. Родинка на верхней части носа говорит о трудолюбии, а на кончике – трудности в достижении стабильности.

Брови

Родинка в области бровей «рассказывает» о личной жизни её владельца. Мушка на правой брови означает быстрый брак и счастье в любви, на левой брови – склонность к ошибочным и нездоровым отношениям. Родинка на верхнем веке характеризует человека как справедливого и рационального.

Подбородок

Мушка на подбородке встречается у веселых и добрых людей, любящих путешествовать и не боящихся перемен; тех, кто открыт для всего нового и обладает мужеством. Зачастую такие люди решительны, настойчивы и упорно идут к своей цели. Они знают, что такое слава и успех. Но, конечно, многое зависит от того, насколько хорошо они умеют выстраивать и организовывать свою жизнь.

Щеки

Мушка на щеке, прежде всего, является признаком счастья как в личной, так и в финансовой жизни. Её владелец пользуется признанием в обществе. Родинка на левой щеке присуща эмоциональным и трудолюбивым людям, которым везет в любви. Родинка на правой щеке обычно у человека, довольного своей работой и делающего успешную карьеру.

Рот

Родинка в области рта встречается у людей интеллектуальных, обладающих отменными ораторскими способностями. У такого человека хороший характер, он окружен множеством друзей и очень общителен. Однако, несмотря на их интеллект, эти люди могут быть очень ленивыми. В случае мужчин родинка около рта еще и говорит о его непостоянстве и склонности к изменам.

Шея

Родинка на шее означает бурную жизнь и большую энергию её владельца. Она характеризует человека, который достигнет многих успехов, но для этого он должен усиленно трудиться. В его жизни также может быть немало разочарований. Тем не менее, в трудные времена он всегда может рассчитывать на своих друзей и родственников.

Уши

Родинки на ушах говорят о том, что их владелец – человек дружелюбный и коммуникабельный. Мушка на мочке уха характеризует человека с хорошим характером, который пользуется признанием и даже считается авторитетом. Родинка внутри уха означает, что человек будет жить долго и счастливо. Отметинка на кончике уха встречается у людей с высоким интеллектом.

Лоб

Родинка на лбу означает интеллект, но также и некоторое отсутствие практического и здравого смысла. Если она находится посреди лба, то характеризует человека, у которого могут возникать проблемы с общением. Если родинка расположена сбоку, то её владелец решителен и энергичен.

Грудь

Родинка на груди означает профессионализм и успех в жизни. Если она находится с правой стороны, то это говорит о достаточно сложной жизни, в которой чередуются проблемы и удачи. Это человек, которому нравится, когда его хвалят и делают комплименты. Родинка с левой стороны свидетельствует о чувствительности и добром сердце, хотя у этого человека есть проблемы с принятием решений.Расположение родинок на теле может характеризовать вашу личность

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Люди всегда хотят знать правду о себе, о своих сильных и слабых сторонах. Оказывается, одним из способов раскрыть тайну человеческой природы может быть и...

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