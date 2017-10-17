Трагедия в Печах: кто заказал пиар на крови?

"Кто в Печах служил, тот в цирке не смеется", — эту сомнительную шутку с огромной долей горькой иронии я услышал еще во времена своей армейской службы в далеких уже 1996-1997 годах. И вот, через 20 лет она вновь всплыла в памяти в связи с трагическими событиями, произошедшими в этих самых Печах .



© Sputnik / Виктор Толочко Почем армия для народа?

Смерть солдата Александра Коржича — это ужасная и печальная страница в истории и судьбе его семьи и близких. Никакие слова соболезнований не смогут утешить мать, потерявшую ребенка. Как смириться и принять то, что в мирное время, когда нет никаких сражений и военных конфликтов на нашей белорусской земле, вдруг погибает самый близкий и родной тебе человек? Никак. От себя могу пожелать родным лишь сил и терпения, чтобы со временем притупилась эта боль невосполнимой утраты. А соответствующим органам — разобраться и наказать виновных.

Однако трагедия этой несчастной семьи всколыхнула общество и вызвала к жизни совершенно неожиданные инициативы и предложения. СМИ всех возможных политических оттенков и ориентаций (особенно те, которые, мягко говоря, "не симпатизируют" нынешней власти) смаковали "подробности", стараясь выискать факты погорячее и, желательно, "с душком". Для этого даже была объявлена кампания по поиску бывших военнослужащих фигурирующей в деле военной части. Публиковались ужасающие рассказы и воспоминания служивших еще "во времена царя Гороха" в ставших уже печальным мемом Печах о жестоких издевательствах и насилии над солдатами. Читая эти "мемуары", сердце не одной матери нынешних защитников Отечества сдавливало тревогой, заставляя бросать все и, не доверяя телефонным разговорам в стандартном духе "Как дела — все хорошо", ехать на свидание к любимому сыну, чтобы лично убедиться в его благополучии. Кому и зачем понадобилось одиночный случай превращать в пример якобы массового и повседневного явления?

Некоторые бывшие высокопоставленные (очень высоко поставленные!) военные в духе "Пепел стучит в наши сердца", под маркой "радения за дело", стали требовать от Министерства обороны "бить в колокола", чтоб избежать новых трагедий. Правда, как выяснилось при внимательном анализе, при этих самых "высокопоставленных" ежегодно гибло больше сотни (!) военнослужащих, число преступлений в десяток раз превышало нынешний уровень криминала в армейских рядах, а белорусская армия регулярно подвергалась дискредитации и глумлению в либеральных СМИ того периода, даже не пытаясь защищаться и отстаивать свою честь. Ситуация с этими "бывшими" очень напоминает пословицу про соринку в чужом и бревно в собственном глазу.

Не остались в стороне от такой удобной возможности пропиариться и некоторые политики, особенно из числа выставлявших свою кандидатуру на последних президентских выборах. Из их возмущенных женских уст прозвучали безапелляционные заявления о том, что в белорусской армии "трагедии одна за другой", а то же ставшее козлом отпущения Министерство обороны отмалчивается или даже замалчивает многочисленные факты дедовщины. И потребовали эти бескомпромиссные борцы ни много ни мало, как сделать "фактически полностью закрытую структуру" "полностью открытой" для гражданского общества, журналистов и (внимание) независимых экспертов! Что это за эксперты, от кого они не зависят, а кому подчиняются — это вопрос. Думаю, многие спецслужбы мира с готовностью пришлют нам подобных экспертов для оценки и анализа не только проблем дедовщины, но и других, более интересных для них аспектов функционирования нашей оборонительной системы.

Эмоциональная реакция на трагические события некоторых завсегдатаев интернет-форумов также превзошла все ожидания. Не дожидаясь итогов официального расследования, они назначили виновных сами, завалив виртуальное пространство проклятиями в адрес всех без разбора: и непосредственных командиров части, где произошел инцидент, и высшего руководства Вооруженных сил, ну и, куда ж без него, собственно руководителя государства. В интернете развернулась массовая кампания по сбору подписей за отставку министра обороны. Чуть позже, однако, Минобороны сообщило, что часть этих подписей сгенерированы искусственно, с несуществующих адресов, а ряд граждан оказались несказанно удивлены, что их паспортные данные фигурируют в электронной петиции, ибо сами они ни под чем таким не подписывались.

Некоторые интернет-ресурсы со ссылкой на всем известных вездесущих "блогеров", по странному стечению обстоятельств всегда оказывающихся в нужном месте в нужное время, опубликовали "фотофакты" некоей акции протеста под окнами Минобороны. Правда, на видео, а не на статичном фото, можно заметить, что весь это политический перфоманс длился не более двух минут и никто, кроме фотографа-блогера, так и не увидел плаката с обличительным лозунгом. Но "волна" пошла!

Как видно, трагическое и печальное событие было использовано для массированной атаки на белорусские Вооруженные силы. Кому и зачем необходим этот пиар на крови? Почему вместо непредвзятого разбирательства с целью недопущения подобных случаев в будущем, наше общество пытаются втянуть в очередную кампанию противостояния с властью и государством?

Ведь армия — это срез этого самого общества! Как и в обществе, в ней действуют те же люди, с теми же проблемами и бедами. И решить эти проблемы и беды можно лишь вместе, сотрудничая, а не выступая "стенка на стенку". Те, кто сегодня выставляют нашу армию в исключительно черном цвете, стравливая власть и общество, заинтересованы не в решении проблем, а в создании новых.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции