9 наихудших комплиментов, которые женщина может услышать от мужчины

Вероятно, всем женщинам знакомо это ощущение… Вы разговариваете с привлекательным мужчиной, чувствуете к нему интерес, как вдруг он портит все впечатление, выдав вам сомнительный комплимент. Хуже всего то, что некоторые мужчины вообще не понимают, что они допустили ошибку и сказали что-то неуместное. Итак, какие «комплименты» больше всего нервируют женщин?





1. «Ты отлично выглядишь для своего возраста»

Это один из наихудших комплиментов, которые мужчина может сказать женщине. Если вы действительно думаете, что ваша собеседница отлично выглядит для своего возраста, никогда не говорите ей это. Вместо этого скажите просто: «Ты отлично выглядишь». Этого будет достаточно.

2. «Не такая уж ты и толстая»

Женщины склонны жаловаться и преувеличивать. Особенно, когда речь идет о весе. После такого «комплимента» с вашей стороны она явно впадет в депрессию, поскольку надумает себе много лишнего и будет уверена в своей непривлекательности.

3. «Ты потрясающая! Почему ты до сих пор одна?»

Даже если вы думаете, что встретили женщину своей мечты, и даже если вам интересно, почему она без пары, никогда не спрашивайте её об этом! Вы не знаете, какие за этим кроются причины! Например, очень грустная история. Задав такой вопрос, вы можете причинить ей боль.

4. «Ты готовишь, как моя мама»

Вы должны знать, что женщины не терпят, когда их сравнивают с другим человеком, особенно с матерью бойфренда или мужа. Ваша партнерша хочет чувствовать себя уникальной, единственной и неповторимой. Следовательно, сравнение с вашей матерью заставит её думать, что она на самом деле хуже.

5. «Ты выглядишь сегодня по-другому. Накрасилась?»

Это еще один, с точки зрения мужчины, «прекрасный» комплимент, который на самом деле абсолютно обескураживает женщину. Вы должны ценить её в каждой ситуации, её настоящую красоту, которую макияж только подчеркивает.

6. «Для женщины ты довольно интересна»

Подобные заявления звучат грубо и оскорбительно. Когда вы говорите что-то подобное, вы показываете, что считаете женщин хуже, чем мужчины. Лучше не делать подобных сравнений. Если вы действительно хотите сделать комплимент партнерше или собеседнице, просто скажите: «Ты очень интересна» – и все.

7. «Ты такая милашка»

Такая фраза запросто может быть отрицательно воспринята женщинами. Даже если ваши намерения абсолютно добры и искренни, женщины в основном трактуют слово «милашка» или «сладенькая», как глупое или детское. Ваша партнерша может подумать, что вы относитесь к ней, как к ребенку, и сомневаетесь в ее знаниях и интеллекте.

8. «Ты такая классная, прямо как мои коллеги»

И опять ситуация, в которой слова вроде бы звучат позитивно, но женщину они никак не радуют. И снова: ей хочется быть единственной и неповторимой. Поэтому не говорите ей, что она похожа на ваших коллег, иначе она может подумать, что вы к ней относитесь просто как к «своему парню», и ничего больше.

9. «Ты должна почаще улыбаться»

Даже если вы хотите подчеркнуть, как вам нравится её улыбка, выберите другой вариант комплимента: «Твоя улыбка прекрасна». В противном случае, она интерпретирует ваши слова по-другому! Женщина может подумать, что вы считаете её грустной или мрачной, или же слишком примитивно пытаетесь поднять ей настроение.

Текст: Flytothesky.ru