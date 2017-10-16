Знаки зодиака: какие виды тренировок вам больше всего подходят

Кому-то фитнес и спорт в целом доставляют удовольствие, другим – усилия и слезы. Одним нравится бег и прогулки в парке, другим – посмотреть фильм, возлежа на диване, и пообщаться в социальных сетях. Проверьте себя, какой вид спорта и физических нагрузок подходит вам лучше всего, исходя из вашего зодиакального знака.





1. Овен

Овны сильны и активны, они любят динамичные тренировки. Кикбоксинг подойдет идеально, так как содержит в себе сочетание ударов и скорости, что безумно нравится этому спортивному, быстрому и энергичному знаку.

2. Телец

Бег – хороший выбор для Тельцов, они выносливы и упрямы, что помогает с каждым днем увеличивать длительность дистанции. Их захватывает подготовка к марафонам и разного рода забегам, а еще Тельцы получают удовольствие, когда выполняют поставленную перед собой задачу.

3. Близнецы

Для Близнецов наилучший вид тренировок – плавание. Оно сочетает в себе кардионагрузку и технику, но их больше привлекает ощущение свободы в воде. Они не слишком увлечены спортом, но именно плавание может вызвать их интерес.

4. Рак

Раки любят тренировки, требующие внимания и силы, им подходят TRX тренировки, так как этот вид активности задействует все группы мышц. Фактически это фитнес с помощью канатов и петель. Рак с удовольствием каждый раз будет отправляться в зал.

5. Лев

Львы сильны и горды, им нужны столь же мощные тренировки, как они сами. Овладение техникой тхэквондо как раз то, что нужно Львам, так как им нравятся виды спорта с сильными ударами. Тхэквондо – спорт для уверенных и мужественных, он дает тот набор навыков, который столь необходим Львам, и этот вид спорта останется с ними надолго.

6. Дева

Девы всегда в движении, потому им необходимы расслабляющие тренировки. Йога для них слишком пассивна, а вот пилатес является идеальным решением. Аналитическая и рациональная натура этого знака поможет ему совершенствоваться и стать мастером в этом виде спорта.

7. Весы

Зумба придется Весам по душе, так как она столь же неудержима и жизнерадостна, как и этот знак. Весы всегда хотят получить максимальное удовольствие от жизни и тренировок, а это значит, что зумба обеспечит им веселье и хорошее настроение.

8. Скорпион

Скорпионы страстны, стремительны, и им необходим вид спорта, отражающий эту черту. Велоспорт как раз для них, так как это источник волнения и азарта. Этому знаку понравится самоотверженность и упорный труд для достижения результата в велогонках.

9. Стрелец

Уроки степа – идеальная тренировка для Стрельцов, так как степ столь же оптимистичен и свободен в движениях, как и они. Для Стрельца это своеобразное задорное самовыражение. А так как этот знак неимоверно общителен, то общий класс будет для него дополнительным плюсом.

10. Козерог

Козероги очень ответственны и умеют быть настойчивыми, потому идеальным спортом для них будет гребля. Она требует внимания и усердия, здесь нет места лентяям. Козерогам нравится упорядоченность и интенсивность, которые предлагают занятия греблей.

11. Водолей

Водолеи – интеллектуалы, им нравятся тренировки, которые требуют просчета и продумывания. Пауэрлифтинг идеально подойдет этому знаку, он даже станет чертить схемы и придумывать приёмы для наращивания мускул. Кроме того, тренировки можно обсудить на работе или с друзьями, что тоже станет для Водолея плюсом.

12. Рыбы

Рыбы чувственны и эмоциональны, им нужны тренировки, поддерживающие этот аспект личности. Рыбам подойдет йога и медитации, так как они часто пребывают в своем внутреннем и закрытом мире, а йога поможет им найти себя и упорядочить свои мысли.

Текст: Flytothesky.ru