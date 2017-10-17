Хэллоуин – 2017: восемь праздничных образов

Выбрать макияж на Хэллоуин несложно, а чтобы воплотить задумки в реальность, необходимо время. Конечно, в праздничном мэйкапе можно ограничиться черной и белой красками, изобразив на лице череп. Но если вы основательно взялись за подготовку образа на Хэллоуин, то запасайтесь целой палитрой и включайте фантазию.

Один из самых простых вариантов макияжа на Хэллоуин – это макияж в стиле поп-арт. Для него вам понадобятся: белый и черный лайнеры, золотой и голубой пигменты, а также красная помада.