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Хэллоуин – 2017: восемь праздничных образов

17.10.2017 16:40 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Выбрать макияж на Хэллоуин несложно, а чтобы воплотить задумки в реальность, необходимо время. Конечно, в праздничном мэйкапе можно ограничиться черной и белой красками, изобразив на лице череп. Но если вы основательно взялись за подготовку образа на Хэллоуин, то запасайтесь целой палитрой и включайте фантазию.

Один из самых простых вариантов макияжа на Хэллоуин – это макияж в стиле поп-арт. Для него вам понадобятся: белый и черный лайнеры, золотой и голубой пигменты, а также красная помада. 

Super easy POP ART tutorial! Tag a friend

 
 
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До самого жуткого праздника остается ровно две недели, с 31 октября на 1 ноября практически весь мир празднует Хэллоуин.

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