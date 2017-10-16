Как найти идеального партнера, основываясь на типе вашей личности

Женщины, как и мужчины, при первой встрече уделяют максимум внимания внешнему виду человека. Позже мы говорим, что обратили внимание, «потому что в нем (ней) что-то есть», потому и сработала определенная химия отношений. Это утверждение, похоже, очень близко к истине, так как 60 % привлекательности партнера основано на доминирующих нейротрансмиттерах в мозге. Но это еще не все. Эти гормоны также соответствуют специфическим чертам личности. Поэтому вместо того, чтобы задаваться вопросом, подходите ли вы друг другу, узнайте, что говорит об этом ваш мозг.

1. Исследователь





Личность типа «Исследователь» – это человек, которому нравится рисковать, нарушать правила и границы. Такие люди придерживаются своего собственного набора ценностей и генерируют новые идеи и мысли. Они живут текущим моментом и не волнуются о будущем. Они энергичны и постоянно находятся в движении, потому что им нравится чувствовать себя свободными. Они талантливы, умны и изобретательны.

Этот тип личности наиболее интересен для любознательных, импульсивных и творческих людей (дофамин). Исследователя также привлекает энергичный, инновационный и открытый человек. Так что, если вам обоим нравится идея посещения скандальной выставки или спонтанная поездка в выходные дни, это означает, что вы отлично подходите друг другу.

2. Строитель





Второй тип личности – «Строитель». Такой человек спокоен и осторожен, ему жизненно необходимо ощущение безопасности. Он придерживается традиций и уважает авторитеты. Он не любит перемены и всегда работает в соответствии с установленными правилами. Этот человек мастерски создает планы и графики, которые потом упорно выполняет. Он терпелив, старателен и точен.

Строитель – это стабильность и действия в соответствии с социальными стандартами (серотонин). Если вы ищете партнера, который возьмет на себя инициативу, и будет действовать по шаблону, то это как раз он. Человек, который планирует все так же, как и вы, и всегда работает в соответствии с жесткими и привычными правилами, – ваш идеальный выбор.

3. Директор





Третий тип личности – это «Директор», и он связан с доминирующей активностью тестостерона. Такой человек знает, что такое концентрация и собранность, и обладает аналитическим умом. Он творческая натура, но также очень решителен и требователен. Директора амбициозны и дисциплинированы, они редко показывают эмоции, прямолинейны и любят состязательность.

Если такое описание соответствует вашей личности, тогда не ищите человека, который, как и вы, бескомпромиссен, строг и упрям. Этот тип чаще всего ищет партнера-противоположность. Скорее всего, идеальным выбором для Директора будет Переговорщик.

4. Переговорщик





Четвертый последний тип – это «Переговорщик», и он связан с эстрогеном. Такой человек смотрит на мир под разными углами, обладает богатым воображением, сострадателен и заботлив. Он легко общается с людьми, тщательно анализирует каждый вопрос или решение, принимая во внимание сразу несколько аспектов.

Если это описание соответствует вам, это означает, что вы вежливы, воспитаны и отлично контактируете с людьми. Кроме того, вы чуткий и чувствительный человек. Эмоции играют важную роль в вашей жизни, но вы также знаете, как легко можно обидеть необдуманным словом. Поэтому ваш партнер должен быть обаятельным, тактичным и эмоционально восприимчивым.

Текст: Flytothesky.ru