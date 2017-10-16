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Загадка: Отравленное яблоко

17.10.2017 18:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Загадка: Отравленное яблоко

Лукреция Борджиа пригласила потенциальную жертву к себе на обед. Они лакомились жареной олениной с овощами и запивали шикарным вином из Бордо. На десерт были поданы свежайшие инжир и виноград.

«Осталось только одно роскошное яблоко, – игриво сказала Лукреция. – И его обязательно нужно съесть».

«Нет, – замотал головой сытый гость. – Я уже не могу».

«А давайте сделаем так, – предложила коварная отравительница. – Мы им поделимся».

И она быстро и аккуратно разрезала яблоко пополам своим острым ножом. Когда гость и Лукреция съели каждый по своей половинке, глаза бедолаги закатились, и он рухнул мертвым на землю.

«Дело сделано», – с удовлетворением подумала Лукреция.

Почему сама знаменитая отравительница не пала жертвой яблока?

 
 
 
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Лукреция Борджиа пригласила потенциальную жертву к себе на обед. Они лакомились жареной олениной с овощами и запивали шикарным вином из Бордо. На десерт были...

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