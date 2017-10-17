Какой сегодня праздник: 18 октября

Знали ли вы, что в этот день отмечается Национальный день эспрессо? Интересно, что некоторые специалисты утверждают, что именно эспрессо, а не вино, является национальным напитком итальянцев. Чем еще примечательно 18 октября читайте в справке Sputnik.

Что произошло 18 октября

В этот день в 1867 году Аляска перешла от России к США, в Америке этот день также является днем Аляски. Это самый крупный штат США.

18 октября 1883 года в Санкт-Петербурге на месте, где был убит Александр II, заложили храм Спаса на крови.

В 1922 году 18 октября была основана корпорация "BBC".

Также в этот день в 1967 году впервые показали мультфильм Уолта Диснея "Книга джунглей".

Кто родился 18 октября

18 октября в православном календаре

В этот день православные чтут память мученицы Харитины Амисийской, преподобного Гавриила Игошкина, святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Филарета, Иннокентия и Макария, преподобного Дамиана пресвитера, священномученика Дионисия, преподобной Харитины, преподобного Григория Хандзтийского, мученицы Мамелхвы Персидской.

Именины 18 октября

18 октября свои именины у Филиппа, Алексея, Дениса, Матвея, Гавриила, Григория, Иннокентия, Макара, Кузьмы и Еремея.

18 октября в народном календаре

В этот день народ подмечал, что световой день быстро убывает. Считалось. Что если снег выпадет, когда листья еще на деревьях, то очень скоро растает. Также женщины считали, что нить, вытканная в этот день, была "животворной".