3 здоровых совета, которые на самом деле повлияли на мою жизнь

Здоровые советы приходят к нам со всех сторон и из разных источников, но большую часть времени я их игнорирую. Зачастую они либо не имеют смысла, либо неактуальны сейчас, либо просто не для меня. Время от времени, однако, совершенно неожиданная рекомендация появляется в нужное время и навсегда меняет мои привычки. Вот мои три любимых примера за последнее время:





1. Добавьте корицу в кофе

Кофе – вещь полезная, особенно если вы не отравляете его сахаром, сливками, как и большинство людей. Обычно мне не особо нравился вкус кофе, и я не была его фанатом. Затем кто-то предложил мне попробовать черный кофе с корицей, и все для меня изменилось. Мне просто нравился черный кофе с этой пряностью – и все. Корица делала каждую чашечку вкусной и полезной. Я не могу даже себе представить, сколько лишних калорий я избежала. Это замещение сливок и сахара корицей привело меня в восторг, причем неожиданно. Это как обменять картошку фри на овощи.

2. Не мучайте будильник и не обманывайте себя

Люди любят нажимать на кнопку отсрочки звонка будильника. Это делают почти все. Я тоже так когда-то делала. Но потом я прочитала факты: оказывается, дополнительные минуты утром после нажатия кнопки отсрочки – это наименее хороший сон. Сон полезен, но только если вы глубоко и качественно спите. И пробуждение, а затем дремота пользы не принесут. Мало того, эта дремота лишние 5-10 минут может на самом деле заставить вас устать (особенно, если вы просыпаетесь в неподходящее время в своем привычном цикле сна), и это мой опыт по крайней мере. Мое решение было простым: я ставила будильник (мобильный телефон) как можно дальше от кровати и увеличивала громкость на максимум, чтобы у меня не было оправдания. Звонок я выставляла на фактическое время, когда я хочу проснуться, и так, чтобы у меня не было шанса на отсрочку. Каждое утро я выпрыгиваю из постели и бегу к будильнику, чтобы его выключить. А это уже прилив энергии!

3. Полностью высушивайте руки

Недавно я обнаружила, что всегда мыла руки неправильно. Оказывается, самая важная часть мытья рук не натирание их мылом в течение 20 секунд, а в том, как они высохнут потом. Влажные руки – это еще хуже, чем немытые! Я перестала пользоваться раздражающими сушилками для рук и не вытираю руки об джинсы. Я пользуюсь банальными бумажными полотенцами. Когда я начала сушить руки именно так, я стала гораздо меньше недомогать и болеть.

Текст: Flytothesky.ru