Этим вы «убиваете» лучшие годы своей жизни!

Сколько бы вам не было лет, у вас всегда есть выбор: «убить» их или сделать лучше. Но вот вопрос: а чем вы можете разрушать свои лучшие годы жизни? Проверьте эти 15 факторов:





1. Слушайте окружающих и забейте на свой собственный внутренний голос. Родители (родственники, друзья) знают лучше, что вам нужно в жизни.

2. Сидите на работе, которую вы ненавидите, не пытаясь ее изменить, потому что люди будут называть вас неудачником. Просыпайтесь каждое утро с чувством неудовлетворения, усталости и разочарования, чтобы что-то доказать людям, которые не имеют огромного значения в вашей жизни.

3. Убедите себя, что правильная жизнь – это та, которой живут ваши родители или друзья, и вы будете в их глазах сумасшедшим человеком, если решите, что можете жить «жизнью своей мечты».

4. Забудьте, что вы личность со своими уникальными стремлениями и мечтами. Перестаньте верить в себя и вместо этого примиритесь с привычной или «безопасной» жизнью.

5. Живите в отношениях с «не тем» человеком, потому что так правильно в глазах ваших близких и общества.

6. Рассказывайте себе, что ваши стандарты слишком высоки, и вы никогда не найдете любовь, которую ищете, поэтому лучше быть с тем, кто есть, нежели оставаться в одиночестве.

7. Продолжайте жить в темпе, который вас сжигает, потому что перемены – это страшно, и вы не в силах справиться с «перезагрузкой» своей системы.

8. Будьте пассивны. Продолжайте думать, что вы ничего не можете сделать, чтобы изменить свою жизнь, свои мысли или себя. Слишком поздно что-то менять, если и так все худо-бедно терпимо.

9. Продолжайте жить в своем прошлом и не давайте себе шанса двигаться вперед. Держитесь за страх, а не за цели и надежды.

10. Продолжайте ждать «того самого дня». Откладывайте и дальше всё, что вы хотите до гипотетического момента, когда обстоятельства сложатся в вашу пользу, звезды встанут в правильный ряд, а шансы станут идеальными.

11. Принимайте любой отказ или неудачу личностно. Грызите и изводите себя, мучайтесь мыслями о том, как вы провалились, что вы недостаточно хороши и не заслуживаете качественной жизни.

12. Бойтесь счастья, потому что вы считаете, что оно всегда будет временным и краткосрочным. Прячьтесь от всего хорошего, не верьте в лучшее.

13. Ищите кого-нибудь, кто вас спасет. Ищите кого-то, кто вас похвалит. Ищите того, кто может сделать все за вас, потому что легче жалеть себя, а не ценить и поддерживать другого человека.

14. Ожидайте легкой жизни, потому что вы сравниваете свое бытие с другими. Думайте, что вы должны развлекаться и путешествовать так же, как люди вашего возраста или с тем же достатком. Завидуйте, мучайтесь и страдайте.

15. Не любите себя, когда вы оказались одинокими, разведенными, безработными или заболевшими. Зато любите себя только тогда, когда вроде бы все у вас идет нормально.

Текст: Flytothesky.ru