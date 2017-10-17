|
Мама Щербо: может, Виталя всю женскую сборную изнасиловал?
18.10.2017 16:23 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Мама
© Sputnik/ Александр Яковлев
В среду двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу на своей странице в Facebook обвинила Щербо в изнасиловании 27-летней давности в Штутгарте. Она назвала белорусского гимнаста "монстром".
"Это полный бред! И самое неприятное в этой истории, что сейчас сыну нужно будет оправдываться и, как говорится, доказывать, что ты не верблюд. Ведь обвинить спустя почти 30 лет — проще некуда", — сказал Валентина Николаевна в интервью изданию "
Мать Щербо задалась вопросом: "Раньше у Татьяны Гуцу на такое "признание" не было времени? Почему выжидала? Отчего не выдала "новость" по горячим следам?"
Своим признанием, по словам Валентины Николаевны, Гуцу обязательно достигнет поставленной цели — украинка вновь окажется в центре внимания СМИ. "Гораздо сложнее оправдываться тому, кого обвинили", — сказала она.
Валентина Николаевна добавила, что у ее сына с Гуцу были дружеские отношения.
"Сын и с Таней дружил, и со всеми остальными гимнастками. Может быть, Виталий Щербо всю женскую команду изнасиловал? Чушь!" — сказал мама легендарного белорусского атлета.
Она обратила внимание, что до сих пор ни один спортсмен не подтвердил слова Гуцу.
"Может быть, Таня, зная, что у сына в Америке бизнес, хочет деньги с него "снять"? Но я уверен, что он будет защищать свое доброе имя", — заметила Валентина Николаевна.
Она выразила мнение, что в скором времени Виталий прокомментирует скандал, в центре которого он оказался.
"Он не будет молчать, когда его поливают грязью", — заключила Валентина Николаевна.
В то же время пользователи соцсетей активно поддерживают Гуцу, требуя наказать Щербо за ужасное преступление.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виталия Щербо и обвинившую спортсмена в изнасиловании Татьяну Гуцу, по словам матери легендарного белорусского гимнаста, связывали исключительно дружеские...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии