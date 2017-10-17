Мама Щербо: может, Виталя всю женскую сборную изнасиловал?

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Мама шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталия Щербо Валентина Николаевна назвала чушью и бредом обвинения украинской спортсменки Татьяны Гуцу в адрес ее сына в изнасиловании.



© Sputnik/ Александр Яковлев Гимнастка Гуцу обвинила легендарного Виталия Щербо в изнасиловании

В среду двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу на своей странице в Facebook обвинила Щербо в изнасиловании 27-летней давности в Штутгарте. Она назвала белорусского гимнаста "монстром".

Гимнастка Гуцу обвинила легендарного Виталия Щербо в изнасиловании >>

"Это полный бред! И самое неприятное в этой истории, что сейчас сыну нужно будет оправдываться и, как говорится, доказывать, что ты не верблюд. Ведь обвинить спустя почти 30 лет — проще некуда", — сказал Валентина Николаевна в интервью изданию " Народная воля ".

Мать Щербо задалась вопросом: "Раньше у Татьяны Гуцу на такое "признание" не было времени? Почему выжидала? Отчего не выдала "новость" по горячим следам?"

Своим признанием, по словам Валентины Николаевны, Гуцу обязательно достигнет поставленной цели — украинка вновь окажется в центре внимания СМИ. "Гораздо сложнее оправдываться тому, кого обвинили", — сказала она.

Валентина Николаевна добавила, что у ее сына с Гуцу были дружеские отношения.

"Сын и с Таней дружил, и со всеми остальными гимнастками. Может быть, Виталий Щербо всю женскую команду изнасиловал? Чушь!" — сказал мама легендарного белорусского атлета.

Секс-скандалы в спорте: распутная сборная и ночь с подругой >>

Она обратила внимание, что до сих пор ни один спортсмен не подтвердил слова Гуцу.

"Может быть, Таня, зная, что у сына в Америке бизнес, хочет деньги с него "снять"? Но я уверен, что он будет защищать свое доброе имя", — заметила Валентина Николаевна.

Она выразила мнение, что в скором времени Виталий прокомментирует скандал, в центре которого он оказался.

"Он не будет молчать, когда его поливают грязью", — заключила Валентина Николаевна.

В то же время пользователи соцсетей активно поддерживают Гуцу, требуя наказать Щербо за ужасное преступление.

Гимнастка Богинская пожалела Гуцу, которую якобы изнасиловал Щербо >>