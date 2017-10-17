Я хочу жить своей жизнью, которую я вижу следующим образом

Люди всегда спрашивают меня, чего я хочу от жизни – им кажется, что это простой вопрос с достаточно простым ответом. Это не так. Или, по крайней мере, это не настолько просто. Потому что я, видимо, хочу слишком много вещей, которые, возможно, противоречат друг другу.





Я думаю, что я просто очень хочу быть счастливой. Я хочу улыбаться самой себе. Я хочу быть той, кого стоит любить. Да, я хочу любить себя.

Я хочу улыбаться самой себе. Я хочу быть той, кого стоит любить. Да, я хочу любить себя. Я хочу быть спокойным человеком. Я не хочу слишком реагировать на неприятности в жизни, и я стремлюсь не позволять им отвлекать меня. Я желаю быть мотивированной, амбициозной и эффективной.

Я не хочу слишком реагировать на неприятности в жизни, и я стремлюсь не позволять им отвлекать меня. Я желаю быть мотивированной, амбициозной и эффективной. Я хочу быть честной. Но не жестокой или бестактной. Я просто хочу быть живой и настоящей. И я также всегда хочу быть понимающим и сострадательным, а не осуждающим человеком.

Но не жестокой или бестактной. Я просто хочу быть живой и настоящей. И я также всегда хочу быть понимающим и сострадательным, а не осуждающим человеком. Я хочу всегда помнить о том, кто я, и что у меня есть. Я хочу жить в данный момент. Я не против вспоминать прошлое, но я не хочу зацикливаться на нем. Мне нравится смотреть в будущее, но не слишком пристально, чтобы я не забывала впитывать в себя каждое мгновение хорошего дня именно сегодня.

Я хочу жить в данный момент. Я не против вспоминать прошлое, но я не хочу зацикливаться на нем. Мне нравится смотреть в будущее, но не слишком пристально, чтобы я не забывала впитывать в себя каждое мгновение хорошего дня именно сегодня. Я не хочу быть ревнивой или завистливой. Я очень не желаю сравнивать себя с другими, но мечтаю научиться искренне радоваться за них. Я хочу любить каждого настолько, насколько могу, и до тех пор, пока я могу. Я хочу делать это без страха и сомнений.

Я очень не желаю сравнивать себя с другими, но мечтаю научиться искренне радоваться за них. Я хочу любить каждого настолько, насколько могу, и до тех пор, пока я могу. Я хочу делать это без страха и сомнений. Я хочу быть человеком, который всегда смеется. Я хочу постоянно помнить, что такое радостно улыбаться и смеяться. Это делает меня живой.

Я хочу постоянно помнить, что такое радостно улыбаться и смеяться. Это делает меня живой. Я хочу быть человеком, которого люди считают хорошим другом. Я хочу быть им поддержкой и опорой и уметь оказывать помощь. Я стремлюсь быть тем человеком, на которого они могут рассчитывать, когда им кажется, что они не могут рассчитывать больше ни на кого другого.

Я хочу быть им поддержкой и опорой и уметь оказывать помощь. Я стремлюсь быть тем человеком, на которого они могут рассчитывать, когда им кажется, что они не могут рассчитывать больше ни на кого другого. Я хочу иметь ценность. Вдохновлять людей. Мотивировать каждого человека, который у меня есть. Я хочу быть лучше, и чтобы люди вокруг меня были лучше, и чтобы мы сделали мир вокруг нас лучше.

Вдохновлять людей. Мотивировать каждого человека, который у меня есть. Я хочу быть лучше, и чтобы люди вокруг меня были лучше, и чтобы мы сделали мир вокруг нас лучше. Я хочу, чтобы меня ценили и никогда не воспринимали как должное. И это без комментариев.

Я хочу не заботиться о том, что я получаю взамен, а просто быть достойным человеком, потому что это то, кем я должна быть. И я хочу быть естественной собой. Собой инстинктивной. Просто самой собой. И да, я хочу любить и ценить себя!

Автор: Марина Павлова | Flytothesky.ru