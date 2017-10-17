7 спецэффектов в известных фильмах

Хотя спецэффекты считаются чем-то новым, но в кино их применяли давным-давно. Первый признанный экспертами спецэффект был реализован в короткометражном фильме 1895 года «Казнь Марии, шотландской королевы». Настоящая женщина была в момент казни заменена куклой. А теперь семь спецэффектов уже современного кино, о которых вы даже и не подозревали.

1. Кровавый алмаз (2006)

В этом триллере есть незаметная модификация в одной из самых драматических сцен, когда героиня актрисы Дженнифер Коннелли разговаривает с умирающим героем в исполнении Леонардо Ди Каприо. Она говорит ему, что хотела бы быть рядом с ним, но тот отвечает, что он там, где должен быть. Сцена была снята только один раз, но режиссера не устроили эмоции актрисы, поэтому ей были дорисованы на компьютере слезы.

2. Форрест Гамп (1994)

Этот фильм Роберта Земекиса включал множество инновационных эффектов, которые вошли в исторические сцены с Томом Хэнксом, чтобы добавить в картину больше реализма. Кстати, когда Форрест сидит на знаменитой скамейке и ему на ногу падает перо, то это было сделано с помощью компьютерных программ для создания выверенного плавного движения.

3. Крепкий орешек-3: Возмездие (1995)

Здесь тоже присутствуют спецэффекты. В какой-то момент сюжета злодей заставляет главного героя (Брюс Уиллис) носить расистский плакат «Я ненавижу нигеров» в Гарлеме, а район это опасный и криминогенный. По этой причине Уиллис был снят с белым плакатом без какой-либо надписи, а слова потом просто «дописали».

4. Игры разума (2001)

Это история гениального математика Джона Нэша, получившего Нобелевскую премию. Однако ему пришлось бороться с психическим заболеванием, которое «исключило» его из мира реальности. В одной из сцен фильма актер Рассел Кроу оставляет ребенка в ванной, и его жена успевает спасти сына. Хотя может показаться, что режиссер безумствует в желании добиться реалистичности, поместив маленького ребенка под воду, это все же был спецэффект. Он был создан путем наложения двух одинаковых снимков. В одном мальчика помещали в пустую ванну, а в другой ванну снимали без ребенка, но с водой.

5. Первый мститель («Капитан Америка» 2011)

Фильм рассказывает о суперсолдате, который помог выиграть Вторую мировую войну. Тем не менее, персонаж, который стал супергероем после введения специальной сыворотки, Стив Роджерс, весил всего 50 кг в начале. Крис Эванс должен был играть Роджерса до и после, потому это была задача для экспертов по спецэффектам, которым удалось записать каждую сцену в нескольких разных плоскостях, увеличивая тело героя с помощью компьютера.

6. Социальная сеть (2010)

Это фильм-история о том, как Марк Цукерберг создал Facebook, а также все его перипетии на пути к цели. Ключевой момент – его взаимодействие с близнецами Уинклвосс, заинтересованными в проекте Цукерберга. Знали ли вы, что обоих близнецов играл один актер Арми Хаммер? И это сработало с помощью компьютерных спецэффектов.

7. Разлом Сан Андреас (2015)

В этом фильме-катастрофе мы видим последствия землетрясения, которое порождает огромное цунами, направленное на Сан-Франциско. Шикарная и ужасающая сцена – это разрушение знаменитого моста «Золотые ворота» массой воды. Очевидно, что это был не настоящий кадр, а работа киношных «волшебников». На самом деле, модель моста и ландшафт были воспроизведены в миниатюре, чтобы добавить реалистичности. Ведро с водой и отличная обработка гениальными специалистами ретуши и спецэффектов сделали то, что мы видим в этом фильме.

Текст: Flytothesky.ru

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