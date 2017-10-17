Ваши самые большие страхи в любви по знаку зодиака

Мы все хотим любви и переживаем, что нас не любят, что мы, возможно, любим больше, что отношения могут разрушиться или разочаровать нас – у каждого есть свои опасения по поводу любви и уже выбранного или потенциального партнера. Какие страхи наиболее присущи знакам зодиака?





1. Овен

Вам достаточно боязно открыться перед другим человеком и оказаться уязвимым. Вы знаете, что для отношений вам придется разрушить какие-то свои барьеры и показать слишком личные секреты, которые вы до этого так долго и бережно прятали от всего мира.

2. Телец

Любому Тельцу сложно кому-либо доверять. Вы втайне всегда опасаетесь, что вас обманут, бросят и растопчут, и вы в конечном итоге умрете в совершенном одиночестве. Телец с трудом верит, что ему не причинят вреда, и он постоянно ожидает удара в спину в отношениях.

3. Близнецы

Вы боитесь перемен как в отношениях, так и в жизни в целом. Однако вам приходится общаться с новыми людьми, ходить в новые места и даже переезжать на новое местожительство. Несмотря на свою коммуникабельность, в любых отношениях вы больше всего боитесь именно изменений в своем жизненном укладе.

4. Рак

Ваш большой страх – потерять любовь партнера. Вы до ужаса боитесь, что однажды любимый человек поймет, что он уже не так влюблен в вас, как раньше. Вы бы предпочли большой скандал, чем просто обнаружить, что чувства безвозвратно угасли без каких-либо причин.

5. Лев

Лев однозначно боится потерять независимость. Вы не хотите появляться повсюду с одним и тем же постоянным партнером и связывать все планы только с ним. Вы беспокоитесь, что потеряете себя, когда найдете любовь, и будете уже не столь интересны обществу, превратившись в скучного семьянина.

6.Дева

Вы переживаете, что при появлении любимого человека он займет все ваше свободное время, и вам придется пожертвовать многими интересными вещами. Девы так заняты карьерой, своими интересами и друзьями, что сомневаются в том, что близкие отношения впишутся в их расписание.

7. Весы

Весы боятся потерь в любви, и чем больше ее получают, тем больше боятся утратить. Вы стараетесь не обольщаться и не слишком раскрываться, чтобы в дальнейшем не испытать жесточайшее разочарование, так как не уверены, что справитесь с болью.

8. Скорпион

Вы побаиваетесь самого себя и собственного умения разрушать то, что было построено. Скорпионы испытывают страх, что найдут свою большую любовь, но будут относиться к ней слишком строго, придирчиво и ревностно – и сами же станут причиной разрыва, не совладав с негативными эмоциями.

9. Стрелец

Вы не хотите брать на себя обязательства и посвящать свою жизнь одному человеку, вдруг вы через пару лет поймете, что ваш выбор был ошибочным. И потом, если вы выберете любимого человека, то со всеми остальными придется расстаться.

10. Козерог

Вы не хотите повторения болезненных переживаний. Если раньше Козерог уже испытывал любовные муки, то он будет делать все возможное, чтобы избежать их в дальнейшем, как он себе и обещал в тяжелые времена. Второй раз вступать в ту же реку он уже опасается.

11. Водолей

Вы боитесь найти свое счастье, так как в глубине души ошибочно считаете, что этого не заслуживаете, что вы никогда не найдете свою вторую половину и обречены быть одинокими. Вы подсознательно отталкиваете любого потенциального партнера, считая, что это наверняка не «ваш» человек.

12. Рыбы

Вы переживаете, что в отношениях вы будете тем человеком, который любит больше, глубже и искренней и прилагает максимум возможных усилий, чтобы сделать партнера счастливым. Но все это останется незамеченным и неоцененным, мало того, вами еще будут и усиленно пользоваться.

Текст: Flytothesky.ru