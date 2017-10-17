8 признаков того, что ваш партнер манипулирует вами

Манипуляции вокруг нас повсюду, они существуют практически на всех уровнях человеческих отношений. И чем раньше вы обнаружите манипулятивное поведение своего партнера, тем быстрее вы убережете себя от таких токсичных отношений, которые со временем будут только усугубляться. Обратите внимание на восемь потенциальных признаков при взаимодействии с типичным манипулятором.





1. Он не помогает решать проблемы

Нездоровые отношения изобилуют неразрешенными конфликтами. Возможно, вы заметили, что одни люди стараются избегать споров, а другие, напротив, их провоцируют, раздувают и оставляют «незаконченными». Если давний конфликт все еще беспокоит вас, хотя вы обсуждали его со своим партнером, возможно, он манипулировал вами, не желая разбирать все мотивы и причины.

2. Он разрушает вашу уверенность в себе

Эмоциональные манипуляторы ищут слабые места людей, чтобы их использовать. Фактически, они могут сознательно или бессознательно выстраивать отношения с партнерами, которые наиболее уязвимы и поддаются внешнему контролю. Манипуляторы в этом смысле являются «близкими родственниками» нарциссов. В эмоциональную ловушку, установленную манипуляторами, к сожалению, попадают многие мягкие и добросердечные люди.

3. У него есть куча «маленьких подачек»

Классическое поведение манипулятора – это периодически что-то бросать вам в качестве «подачки» или милости с барского плеча. Он делает какое-то небольшое доброе дело для вас, а затем с его стороны начинаются крупные и настойчивые запросы, на которые вам уже трудно ответить «нет».

4. Эмоциональный шантаж

Эмоциональный шантаж – самый омерзительный тип манипуляций с использованием чувства вины, стыда, а также с запугиванием и угрозами. Это достаточно извращенная игра, которую используют манипуляторы, чтобы добиться своего. Типичные фразы:

• «Я доверял тебе всю свою жизнь, а ты…»

• «Тебе должно быть безумно стыдно»

• «Если ты это сделаешь, то я развернусь и уйду»

Звучит неприятно и провокационно, верно? Имейте в виду, что жертва манипулятора на самом деле вообще ни в чем не виновата.

5. Он задействует свое обаяние и лесть

Это тип пассивно-агрессивного поведения. Например, манипулятор запросто может говорить именно то, что хочет услышать от него партнер. Почему это манипуляция? Потому что манипулятор желает, чтобы его любили, уважали и принимали, потому он намеренно уклоняется от неудобных вопросов, использует критику, чувство вины и жалости к себе и всегда разыгрывает из себя жертву.

6. Игра в молчанку

Это неправильное поведение, когда дело касается разрешения конфликта. Бойкот – это воздействие на психику партнера, где тишина используется как форма психологического давления. Игра в молчанку становится токсичным поведением, поскольку манипулятор сознательно устанавливает свое доминирование в этой ситуации, стараясь возложить всю вину и ответственность на другого человека.

7. Он притворяется забывчивым

Манипулятор может изображать забывчивого и рассеянного человека, причем очень искусно. Такое симулирование забывчивости должно быть виртуозной игрой, иначе манипулятор оказался бы в невыгодном положении. Эта игра начинается при одном из двух условий: (1) когда он в чем-то не прав или (2) когда его призывают к ответственности за что-то (например, выполнение обязанностей). Подобную тактику нередко используют дети, чтобы что-то не делать и манипулировать взрослыми. А взрослые прибегают к такой манипуляции, когда им есть что скрывать, или если они хотят избежать обязательств.

8. Он торопит вас принять решение

Большинство людей предпочитают подумать, прежде чем что-то решить, особенно если это решение действительно важное. Манипулятор же будет делать все, чтобы подогнать вас. Зачем? Затем, что находясь под давлением и контролем, человек легче подчиняется требованиям манипулятора, и им можно управлять.

Текст: Flytothesky.ru