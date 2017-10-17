Как правильно ссориться, чтобы не разрушить отношения

Все пары ссорятся. И даже пары успешные. Список причин для конфликта бесконечен. Но конфликт сам по себе разрушать отношения не может. Неважно, по поводу чего вы ссоритесь, важно то, каким образом вы ссоритесь.





● При ссоре вы испытываете страх

Любой конфликт – это негатив. Если партнер с вами в чем-то не согласен, вы можете занять оборонительную позицию. Это человеческая природа и натура: когда вам причиняют дискомфорт или боль, вы должны защищаться. Многие люди в такой ситуации начинают вести себя совершенно неправильно и иррационально.

● Некоторые люди замолкают. Они отказываются общаться с партнером в качестве мести.

● Некоторые уходят на несколько часов, а то и дней, чтобы заставить другого партнера волноваться или бояться, что отношения закончены.

● Некоторые атакуют своего партнера и прибегают к ругани, не желая сосредоточиться на проблеме – то есть они нападают на личностные качества человека, а не на проблему.

● Некоторые люди делают проблему черной или белой, принимая только свою точку зрения и становясь категоричными – а это очень мешает переговорному процессу.

● А кто-то жалуется на своего партнера друзьям и близким или публикует двусмысленные посты в социальных сетях.

Все эти модели поведения вызваны банальным и вполне природным страхом: люди опасаются, что они недостаточно хороши, или их партнер недостаточно хорош.

● Как конфликтовать правильно?

Ключом к здоровому разрешению конфликтов, возникающих в ваших отношениях, является конструктивное реагирование: с любовью и логикой. Помните, что при любом тесном взаимодействии и общении разногласия неизбежны, и их можно либо предупреждать, либо правильно разрешать. Как это сделать конструктивно?

1. Контролируйте свою ответную реакцию

Не давайте волю гневу, а проанализируйте свои мысли, реакции и эмоции. Возьмите паузу и успокойтесь. Ваши чувства вполне понятны, не стоит активно выражать в этот самый взрывоопасный момент.

2. Контролируйте то, что вы произносите

Теперь, когда вы проанализировали и «рассортировали» собственные эмоции, вы готовы поделиться ими с партнером. Обсуждая конфликт, будьте откровенны и честны. Используйте выражения, начинающиеся со слов «я чувствую…», и, конечно же, старайтесь избегать негативных фраз. Ключевым моментом является обсуждение эмоций. Сложновато, но выполнимо.

3. Не избегайте назревающих конфликтов

Отказ от разрешения конфликта не избавит вас от него. С течением времени муха превратится в слона, а маленький спор в огромную битву. Основная цель в любом конфликте – разрешить его. Сделайте так, чтобы ваш партнер чувствовал себя услышанным, оцененным и любимым. Сражайтесь честно.

4. Примите ваши различия

Хотя ваши точки зрения могут быть диаметрально противоположными, они обе существуют и заслуживают внимания. Когда вы можете уравновешенно и максимально рационально обсудить их, то вы уже почти разрешили конфликт. Даже если вы не достигли консенсуса, вы уже услышали друг друга и поняли, а значит вы оба выиграли.

5. Обратитесь к третьей стороне

Обсуждение ситуации с кем-то еще – отличный способ узнать иную точку зрения на эту проблему. Тем не менее, опасность общения с третьей стороной заключается в том, что советчик может предложить вариант, способный ситуацию только усугубить. Этот человек должен быть объективен, хорошо вас знать и озвучивать вам правдивую информацию, а не то, что вы желаете от него услышать. Так у вас есть шанс переоценить и переосмыслить свою позицию.

● Ссорьтесь ради улучшения, а не усугубления качества отношений

Конфликты и споры сами по себе не ставят под угрозу отношения. Успешные пары могут решить проблемы и отпустить их. Они сосредоточены на том, чтобы достичь соглашения, а не атаковать и обороняться. Даже когда партнеры рассержены, они все равно эмоционально и душевно близки, а ссоры дают им шанс выявить слабые места и «вылечить» их. Все пары неизбежно ссорятся. Но только успешные пары ссорятся конструктивно.

Текст: Flytothesky.ru