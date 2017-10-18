ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

18.10.2017 21:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Какие только животные не населяют нашу планету! Но иногда их безобидный вид может быть обманчивым. С кем желательно вообще не иметь дело, несмотря на внешнее обаяние и дружелюбие? Итак, топ-10 животных, от которых рекомендуется держаться подальше.

1. Кайенский лори

10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

Этот примат является родственником лемуров. У него большие глазки, как у ребенка, и мягкая шерстка. Но прикосновение к лори может стать для вас последним, так как у этого животного очень ядовитый укус, вызывающий анафилактический шок.

2. Медоед

10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

Пусть вас не вводят в заблуждение размеры медоеда и его безобидная внешность. На самом деле это весьма злобное и бесстрашное существо. Он не боится атаковать антилоп, крокодилов и даже ядовитых змей. Медоеды активно грабят чужие норы и взбираются на деревья, чтобы полакомиться яйцами из гнёзд. В природе животные предпочитают с ними не связываться и обходят стороной.

3. Коала

10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

Эти сумчатые животные очень располагают к себе и вызывают симпатию. Однако не забывайте, что взрослые коалы весят до 15 кг, и они вооружены острыми зубами, когтями и мощными челюстями. При необходимости коалы очень шустро передвигаются и не боятся нападать на собак и даже людей.

4. Рыжая панда

10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

Еще один злобный хищник, предпочитающий охотиться группами. «Команда» рыжих панд может запросто напасть на крупное животное и съесть его. В среднем животное вырастает до 65 см, но у него неимоверно острые когти и зубы, которыми рыжая панда мастерски разрывает мясо жертвы.

5. Улитка Конус

10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

Ну что опасного может быть в такой красивой ракушке? – подумаете вы. Тем не менее, даже не вздумайте эту улитку (или, скорее, это моллюск) трогать. Существо длиной не более 15 см в реальности смертельно ядовито, а его яд вызывает моментальный паралич. Кстати, зафиксированы случаи гибели людей, вознамерившихся заполучить узорчатую раковину себе в коллекцию.

6. Иглобрюх

10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

Рыбка на первый взгляд забавна и даже прелестна, а в случае появления хищников она обороняется, раздуваясь и превращаясь в колючий шарик. Однако её мясо для человека смертельно. Яд всего лишь одного иглобрюха способен убить три десятка людей. Противоядия от него, между прочим, нет.

7. Древолаз

10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

Еще одно крошечное (5 см) творение природы, живущее в колумбийских тропических лесах. Но оно смертельно ядовито! Яда одного древолаза хватит, чтобы убить десяток человек. Местные племена смазывают им свои стрелы, идя охотиться. Простое прикосновение к этой милой золотистой лягушке – это верная и быстрая смерть.

8. Кафрский буйвол

10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

Кафрский буйвол очень злопамятен и отлично запоминает охотников или обидчиков на долгое время. Он в несколько раз мощнее быка, запросто может перевернуть машину и расправиться со львом. Можно сказать, что этот буйвол – просто одно большое концентрированное зло, с которым лучше не сталкиваться.

9. Муха цеце

10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

Это африканское крошечное насекомое чрезвычайно опасно, укус мухи цеце приводит к заболеванию под названием трипаносомоз, при котором поражается человеческая нервная система, что приводит к психическим расстройствам и в дальнейшем к смерти. Вакцины и противоядия от трипаносомоза не существует.

10. Синекольчатый осьминог

10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

Яд этого осьминога находится в слюне, и это смертельный токсин. Укусы его, кстати, не всегда ощутимы, потому и реагируют на них люди не сразу, пока у жертвы не начинают слабеть мышцы и не затрудняется дыхание. Затем наступает паралич, кома и смерть.10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие только животные не населяют нашу планету! Но иногда их безобидный вид может быть обманчивым. С кем желательно вообще не иметь дело, несмотря на внешнее...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как правильно ссориться, чтобы не разрушить отношения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика