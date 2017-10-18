10 смертельно опасных животных, которые кажутся безобидными

Какие только животные не населяют нашу планету! Но иногда их безобидный вид может быть обманчивым . С кем желательно вообще не иметь дело, несмотря на внешнее обаяние и дружелюбие? Итак, топ-10 животных, от которых рекомендуется держаться подальше.

1. Кайенский лори





Этот примат является родственником лемуров. У него большие глазки, как у ребенка, и мягкая шерстка. Но прикосновение к лори может стать для вас последним, так как у этого животного очень ядовитый укус, вызывающий анафилактический шок.

2. Медоед





Пусть вас не вводят в заблуждение размеры медоеда и его безобидная внешность. На самом деле это весьма злобное и бесстрашное существо. Он не боится атаковать антилоп, крокодилов и даже ядовитых змей. Медоеды активно грабят чужие норы и взбираются на деревья, чтобы полакомиться яйцами из гнёзд. В природе животные предпочитают с ними не связываться и обходят стороной.

3. Коала





Эти сумчатые животные очень располагают к себе и вызывают симпатию. Однако не забывайте, что взрослые коалы весят до 15 кг, и они вооружены острыми зубами, когтями и мощными челюстями. При необходимости коалы очень шустро передвигаются и не боятся нападать на собак и даже людей.

4. Рыжая панда





Еще один злобный хищник, предпочитающий охотиться группами. «Команда» рыжих панд может запросто напасть на крупное животное и съесть его. В среднем животное вырастает до 65 см, но у него неимоверно острые когти и зубы, которыми рыжая панда мастерски разрывает мясо жертвы.

5. Улитка Конус





Ну что опасного может быть в такой красивой ракушке? – подумаете вы. Тем не менее, даже не вздумайте эту улитку (или, скорее, это моллюск) трогать. Существо длиной не более 15 см в реальности смертельно ядовито, а его яд вызывает моментальный паралич. Кстати, зафиксированы случаи гибели людей, вознамерившихся заполучить узорчатую раковину себе в коллекцию.

6. Иглобрюх





Рыбка на первый взгляд забавна и даже прелестна, а в случае появления хищников она обороняется, раздуваясь и превращаясь в колючий шарик. Однако её мясо для человека смертельно. Яд всего лишь одного иглобрюха способен убить три десятка людей. Противоядия от него, между прочим, нет.

7. Древолаз





Еще одно крошечное (5 см) творение природы, живущее в колумбийских тропических лесах. Но оно смертельно ядовито! Яда одного древолаза хватит, чтобы убить десяток человек. Местные племена смазывают им свои стрелы, идя охотиться. Простое прикосновение к этой милой золотистой лягушке – это верная и быстрая смерть.

8. Кафрский буйвол





Кафрский буйвол очень злопамятен и отлично запоминает охотников или обидчиков на долгое время. Он в несколько раз мощнее быка, запросто может перевернуть машину и расправиться со львом. Можно сказать, что этот буйвол – просто одно большое концентрированное зло, с которым лучше не сталкиваться.

9. Муха цеце





Это африканское крошечное насекомое чрезвычайно опасно, укус мухи цеце приводит к заболеванию под названием трипаносомоз, при котором поражается человеческая нервная система, что приводит к психическим расстройствам и в дальнейшем к смерти. Вакцины и противоядия от трипаносомоза не существует.

10. Синекольчатый осьминог





Яд этого осьминога находится в слюне, и это смертельный токсин. Укусы его, кстати, не всегда ощутимы, потому и реагируют на них люди не сразу, пока у жертвы не начинают слабеть мышцы и не затрудняется дыхание. Затем наступает паралич, кома и смерть.

Текст: Flytothesky.ru