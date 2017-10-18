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Какой сегодня праздник: 19 октября
19.10.2017 07:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знали ли вы, что в этот день отмечается странный праздник "День закрытых дверей"? Так что не забудьте закрыть за собой двери. О том, чем еще отмечено 19 октября в календаре — в обзоре Sputnik.
Что произошло 19 октября
19 октября 1987 года случился черный понедельник — день, когда случилось самое большое падение Промышленного индекса Доу-Джонса за всю его историю.
В этот день в 2000 году меценат инкогнито подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства.
В тот же год в Нью-Йорке открылся филиал знаменитого музея Мадам Тюссо. Ремонт музея обошелся создателям в 50 миллионов долларов.
Шесть лет назад в этот день американец Александр Йи и японец Шигеру Кондо рассчитали значение числа "Пи" с точностью в 10 триллионов цифр после запятой.
Кто родился 19 октября
19 октября в православном календаре
В этот день православный мир чтит память апостола Фомы, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. А также священномученика Иоанна Рыбина.
Именины 19 октября
Макар, Фома, Иван, Архип, Клавдия.
19 октября в народном календаре
Если в этот день было безветренно, то вскоре должно было похолодать. Тех, кто болел, на Фому кормили хлебной горбушкой. Также народ наполнял амбары припасами и приговаривал: "Фома — большая крома".
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Этот день является 292-м в григорианском календаре, до Нового года остается 73 дня.
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