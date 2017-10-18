Жириновский рассказал о секрете успеха

СОЧИ, 19 окт — Sputnik. Глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский в ходе ВФМС-2017 в Сочи рассказал участникам о секрете успеха.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) проходит в эти дни в российском городе Сочи. Участники международного форума, а их более 25 тысяч, имеют возможность на протяжении недели участвовать в ряде активностей, в том числе — во встречах с политиками, дипломатами, чиновниками и экспертами.

Одним из самых популярных спикеров в ходе ВФМС в четверг стал глава ЛДПР Владимир Жириновский: большой конференц-зал не вмещал всех желающих послушать политика, а очереди для попадания в помещение занимали задолго до его начала. Рассказал он гостям и о том, как добиться успеха.

"Надо, чтобы вы страдали. А вам не хочется этого. Вы должны с детства испытывать давление", — заявил политик.

Примером давления назвал разницу в детском саду, школе, университете или на работе — по национальному, социальному, религиозному и другим признакам.

"Но вы же не можете искусственно создавать для себя препятствия. Это складывается естественным путем. Вы должны родиться не в столице, а в глухом городе. Надо, чтобы все вас подстегивало", — отметил он.

Самого Жириновского, по его словам, не брали в КПСС — и это тоже было давлением на него.

"Или была контрольная в школе по арифметике. Я решил три задачи по арифметики из четырех, мой сосед — одну. Нам обоим по тройке поставили. Потом я узнал: мама его носила учительнице конфеты. Коррупция!" — сказал глава ЛДПР.

Политик также пожелал молодежи любви и хороших денег, хотя и заявил, что в большинстве случаев любви нет, а только "притирка". Впрочем, один из участников ВФМС поспорил с Жириновским — заявил, что любовь все же есть.

Всемирный фестиваль продлится до 22 октября. В его закрытии примет участие и президент РФ Владимир Путин.