Знаки зодиака: насколько вам сложно отпустить свое прошлое (от большей степени к меньшей)

Одним людям безумно сложно отпустить свое прошлое. Другие, похоже, находят способ его забыть. Может быть, вам интересно, почему вы не можете избавиться от чего-то, что причиняло вам боль много лет назад? У каждого человека есть свой «багаж». Независимо от того, что находится в этом багаже вашего прошлого, и как крепко вы за него держитесь, это может быть влиянием вашего зодиакального знака. Насколько хорошо вы умеете с этим справляться?





1. Дева

Ваше внимание к деталям полезно в большинстве случаев, но только не в этом. Известно, что Девы чрезвычайно аналитичны и могут чрезмерно углубиться в анализ прошлого. Вы склонны застрять на том, что уже произошло, будь то вчера или пять лет назад, и не можете двигаться дальше. Вы прокручиваете в голове сценарий снова и снова и обдумываете другой результат того, что могло бы произойти. Девам труднее всего забыть прошлое, и они не готовы учиться отпускать.

2. Рыбы

Хотя вы этого и не хотите, прошлое всегда вас преследует. Рыбы вообще слишком критичны к самим себе и страдают заниженной самооценкой! Вы постоянно чувствуете себя жертвой собственных мыслей, и это мешает вашему личному росту. Вы можете помнить даже самые нелепые ситуации из школьной жизни. Трудно развиваться, когда вы ментально застряли чуть ли не в прошлом веке.

3. Скорпион

Скорпионы испытывают трудности в плане прощания с прошлым, особенно если что-то причинило им боль со стороны близких людей. Вы склонны обижаться до конца жизни, и от этого гнева избавляться не собираетесь. Хотя, чем скорее Скорпион научится прощать, тем быстрее он сможет отрегулировать свою жизнью и сделать её лучше. Вам просто нужно набраться сил в борьбе за самосовершенствование.

4. Весы

Если вы родились под этим знаком, то вы, вероятно, ненавидите быть наедине со своими мыслями. Вы легко проникаетесь жалостью к себе, когда начинаете думать о прошлом. И это не помогает, а, напротив, усугубляет ситуацию. Весы в целом склонны сосредотачиваться скорее на прошлом, а не на будущем, что мешает им продвигаться вперед.

5. Рак

Раки будут придумывать всевозможные альтернативные окончания для прошлых ситуаций, хотя они четко осознают, что ничего уже не изменить. Это просто врожденный для Рака эмоциональный контакт со всем, что происходит в его жизни, как бы это не было незначительно. Ваш пессимистический взгляд не позволяет развиваться дальше, потому начните думать о том, как преодолеть свое прошлое.

6. Водолей

Этот знак обожает над чем-то хорошо и глубоко поразмышлять. Объедините это со страхом перед прошлым, и перед вами человек, который легко может застрять в прошедших событиях. Если вы Водолей, то помните, что вы отлично умеете решать проблемы. Конечно, вы проводите свободное время в мыслях, «переигрывая» прошлое, но постарайтесь не застрять там надолго, а активно ищите выход.

7. Близнецы

Если Близнецы хотят забыть вчерашнее и учиться на своих ошибках, то нужно готовиться к определенным усилиям. Этому знаку вполне по силам изменить свое мнение о прошлом. Если вы родились под знаком Близнецов, думайте о минувших днях максимально позитивно, делайте выводы и адаптируйтесь к настоящему.

8. Козерог

Козероги способны преодолеть прошлое, потому что они уже ожидали худшего, и, как правило, их прошлое оказалось лучше, чем они предвидели. Когда вы ожидаете провала, а в результате получаете приятный сюрприз, то прошедшие ситуации будут для вас приятным воспоминанием. Козероги мысленно подготовлены ко всему, и они умеют ценить приобретенный опыт.

9. Стрелец

Наибольший плюс Стрельца – его оптимизм. Она не держится за прошлое, поскольку живет настоящим. Конечно, жизнь бывает сложной, но Стрелец найдет юмор даже в самых черных днях, и это только сделает его сильнее.

10. Телец

Телец – самый упрямый знак, но в плане прощания с прошлым для него это даже преимущество. Ваше упрямство заставляет вас отказаться от всего плохого и всех минувших негативных событий, чтобы жить спокойно сейчас. Свое прошлое Телец просто преобразовывает в наращивание собственной уверенности.

11. Лев

Лев старается забыть прошлое, чтобы лишний раз себя не расстраивать. Это очень облегчает ему день сегодняшний и позволяет поддерживать оптимизм и любовь к жизни. Если вы Лев, то вы и сами знаете, как для вас важно жить радостно и ярко, а не переживать из-за давным-давно случившегося.

12. Овен

Жизнь Овна похожа на одну сплошную конкуренцию или состязание. Он живет настоящим, чтобы бросать или принимать вызовы. Если вы Овен, то вы жаждете побольше препятствий, чтобы к ним можно было относиться как к урокам и расти дальше. Скорее Овен будет хвастаться тем, сколько битв выиграл в прошлом, а о проигрышах он быстро забывает.

Текст: Flytothesky.ru