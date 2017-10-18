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Лавров: идеологическая атака в связи с учениями "Запад" продолжается
19.10.2017 13:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал реакцию стран запада на совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" продолжением идеологической атаки.
© Sputnik / Виктор Толочко
Учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на полигонах Беларуси и России. Общее количество военнослужащих, участвовавших в учениях, составила 12,7 тысячи. Беларусь на добровольной основе пригласила наблюдать за учениями всех желающих, в том числе военных атташе из всех дипмиссий, аккредитованных в республике, а также беспрецедентно большое количество иностранных СМИ. Тем не менее, и после учений иностранные политики заявляли о том, что учения якобы носили наступательный характер, а российские войска не вернулись после учений в места постоянной дислокации, оставшись в Беларуси.
"Мы были озадачены тем, как развивалась ситуация вокруг реакции Запада на российско-белорусские учения "Запад-2017". Им приклеили ярлык наступательных, нетранспарентных, хотя Россия задолго до проведения учений вместе с Беларусью пригласила наблюдателей из зарубежных стран", — заявил Лавров в ходе выступления на XVI Министерской сессии стран — членов Совета Баренцева / Евро-Арктического региона.
Он подчеркнул, что наблюдатели, в том числе из стран НАТО, приехали и "с удовольствием всё это наблюдали".
"Вот эта вот идеологическая атака, попытка вбить в мозги обывателю (мысль — Sputnik) об агрессивности Российской Федерации, она продолжается. Практически никто из СМИ по-честному не написал, что же на самом деле происходило с транспарентностью вокруг этих учений. Чего стоит сказка про российские войска, которые останутся в Беларуси после учений", — добавил глава МИД РФ.
По его словам, самое смешное заключается в том, что уже после возвращения российских войск на базы постоянной дислокации все еще продолжаются утверждения, что в Беларуси "какие-то военнослужащие всё-таки остались".
"Понимаете, печально, что взрослые люди занимаются таким, грубо говоря, оболваниванием своих избирателей", — заключил дипломат.
Ранее глава Минобороны Беларуси Андрей Равков, подводя итоги учений, заявил, что региональная группировка войск Беларуси и России является гарантом стабильности в Европе.
Оборонительный характер прошедших учений подчеркивал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Общаясь с журналистами на военном полигоне в последний день учений, президент подчеркнул, что Беларусь уже много раз давала гарантии того, что после завершения учений российские войска вернутся в места постоянной дислокации. Он попросил иностранных журналистов передать гражданам тех стран, которые они представляют, не думать о военной угрозе с территории Беларуси.
"Мы не агрессивное государство. С нашей земли никогда не исходили войны. Я хочу, чтобы народ наш понимал: если что, у нас есть чем защитить наших жен и детей. И никакой атаки вы от нас не ждите — ни в Литве, ни в Польше, ни в Германии, а уж тем более на Украине. Наши браться там живут. Никогда даже не думайте об этом", — сказал Лукашенко.
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Практически ни одно западное СМИ не написало правду о том, насколько транспарентными были прошедшие учения, посетовал глава российского МИД.
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