Почему вы цепляетесь за нездоровые отношения?

Потому что вами руководит страх, а не любовь…

Выстраивание отношений в современном мире похоже на движение по заминированному полю. Нередко люди чувствуют себя несчастными в отношениях, но терпят дискомфорт и убеждают себя, что лучше хоть так. Почему это происходит?

Подумайте о жизни до начала отношений. Оба человека шли своим путем и были относительно счастливы и свободны.





Затем они встретились и, возможно, влюбились. И все изменилось.





Сначала это было здорово. Они начали строить совместную «коробку» и укреплять взаимосвязь.





А потом все стало меняться по разным причинам. Люди станут терпеть грусть, депрессию и жить некомфортной жизнью, потому что это удобно, и они боятся выйти из уютной «коробки».





Они будут находить массу оправданий, чтобы остаться: совместные дети или немало общих воспоминаний. Возможно, они уже долго вместе и много инвестировали в строительство «коробки», потому просто не хотят терять то, что было построено.





Они надеются, что все еще могут улучшить отношения и откорректировать все проблемные моменты.





Человек весь состоит из привычек. Они заставляют его чувствовать себя комфортно, потому он за них и цепляется. Для большинства людей действительно легче остаться, потому что «коробка» безопасна и знакома.





Проблема с «коробкой»

Проблема в том, что «коробка» мешает людям адекватно осознавать то, что происходит внутри и вне их отношений.





Людям необходимо тщательно проанализировать все и понять истинные причины их желания остаться. Если они думают только об усилиях, затраченных на построение «коробки», о воспоминаниях, эмоциях и материальных вещах, то они жертвуют своим шансом стать счастливее. Люди не хотят терять прежние инвестиции, но это мешает им изучать и инвестировать в лучшие возможности. Отношения – это работа, но не рабский труд. Постоянная борьба только выносит на поверхность все самое худшее в людях. И это не сделает отношения здоровыми и качественными.

Как выбраться из «коробки»

Первое и самое важное, что нужно сделать, когда вы обдумываете вариант прекращения отношений, – это поговорить со своим партнером. Независимо от того, что вы в конечном итоге решите сделать, партнер заслуживает того, чтобы знать о ваших планах заранее. Это правильно и справедливо как вас, так и для него. Честность превыше всего.

Нажмите на паузу

После того как вы начали трудный разговор, вам, возможно, придется отдохнуть друг от друга. Это даст вам пространство для ощущения свободы и реальной оценки отношений. Пауза или перерыв – это не лицензия на измену. Это не автоматическое разрешение на поиск кого-то получше. Пауза – это самоанализ и самооценка. Установите временные рамки для такого перерыва и по истечении этого промежутка времени обязательно обсудите следующие шаги. Не оставляйте отношения или партнера в неопределенности.

Решитесь на нелегкую беседу

Итак, пауза закончилась, значит, пора поделиться своими мыслями и соображениями по поводу ваших отношений. Если вы решили их прекратить, не давайте ложных надежд и обещаний. Будьте конкретны в своих намерениях и желании все закончить. Не заставляйте вашего партнера думать, что если он (она) попытается что-то изменить, то отношения продолжатся. Не обвиняйте его в их завершении. Просто озвучьте, что вам дискомфортно в этих отношениях, но не из-за того, что он (она) что-то сделал не так.

Оставайтесь в отношениях из любви, а не из страха

Решение о разрыве никогда не бывает очень простым – тем более, когда партнер вам все же небезразличен с человеческой точки зрения. Если вы хотите по-настоящему счастливые, здоровые и полноценные отношения, вы должны быть готовы принять на себя определенные риски. Когда вы остаетесь в «коробке» из страха, вины или по любой другой причине, кроме подлинной и истинной привязанности к другому человеку, это разрушает вас, вашего партнера и отношения в целом. Если вы действительно любите своего партнера, имейте мужество остаться. Если нет, имейте смелость уйти.

Текст: Flytothesky.ru