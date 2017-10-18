ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему вы цепляетесь за нездоровые отношения?

19.10.2017 13:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Потому что вами руководит страх, а не любовь…

Выстраивание отношений в современном мире похоже на движение по заминированному полю. Нередко люди чувствуют себя несчастными в отношениях, но терпят дискомфорт и убеждают себя, что лучше хоть так. Почему это происходит?

Подумайте о жизни до начала отношений. Оба человека шли своим путем и были относительно счастливы и свободны.

Почему вы цепляетесь за нездоровые отношения?

Затем они встретились и, возможно, влюбились. И все изменилось.

Почему вы цепляетесь за нездоровые отношения?

Сначала это было здорово. Они начали строить совместную «коробку» и укреплять взаимосвязь.

Почему вы цепляетесь за нездоровые отношения?

А потом все стало меняться по разным причинам. Люди станут терпеть грусть, депрессию и жить некомфортной жизнью, потому что это удобно, и они боятся выйти из уютной «коробки».

Почему вы цепляетесь за нездоровые отношения?

Они будут находить массу оправданий, чтобы остаться: совместные дети или немало общих воспоминаний. Возможно, они уже долго вместе и много инвестировали в строительство «коробки», потому просто не хотят терять то, что было построено.

Почему вы цепляетесь за нездоровые отношения?

Они надеются, что все еще могут улучшить отношения и откорректировать все проблемные моменты.

Почему вы цепляетесь за нездоровые отношения?

Человек весь состоит из привычек. Они заставляют его чувствовать себя комфортно, потому он за них и цепляется. Для большинства людей действительно легче остаться, потому что «коробка» безопасна и знакома.

Почему вы цепляетесь за нездоровые отношения?

  • Проблема с «коробкой»

Проблема в том, что «коробка» мешает людям адекватно осознавать то, что происходит внутри и вне их отношений.

Почему вы цепляетесь за нездоровые отношения?

Людям необходимо тщательно проанализировать все и понять истинные причины их желания остаться. Если они думают только об усилиях, затраченных на построение «коробки», о воспоминаниях, эмоциях и материальных вещах, то они жертвуют своим шансом стать счастливее. Люди не хотят терять прежние инвестиции, но это мешает им изучать и инвестировать в лучшие возможности. Отношения – это работа, но не рабский труд. Постоянная борьба только выносит на поверхность все самое худшее в людях. И это не сделает отношения здоровыми и качественными.

  • Как выбраться из «коробки»

Первое и самое важное, что нужно сделать, когда вы обдумываете вариант прекращения отношений, – это поговорить со своим партнером. Независимо от того, что вы в конечном итоге решите сделать, партнер заслуживает того, чтобы знать о ваших планах заранее. Это правильно и справедливо как вас, так и для него. Честность превыше всего.

Нажмите на паузу

После того как вы начали трудный разговор, вам, возможно, придется отдохнуть друг от друга. Это даст вам пространство для ощущения свободы и реальной оценки отношений. Пауза или перерыв – это не лицензия на измену. Это не автоматическое разрешение на поиск кого-то получше. Пауза – это самоанализ и самооценка. Установите временные рамки для такого перерыва и по истечении этого промежутка времени обязательно обсудите следующие шаги. Не оставляйте отношения или партнера в неопределенности.

Решитесь на нелегкую беседу

Итак, пауза закончилась, значит, пора поделиться своими мыслями и соображениями по поводу ваших отношений. Если вы решили их прекратить, не давайте ложных надежд и обещаний. Будьте конкретны в своих намерениях и желании все закончить. Не заставляйте вашего партнера думать, что если он (она) попытается что-то изменить, то отношения продолжатся. Не обвиняйте его в их завершении. Просто озвучьте, что вам дискомфортно в этих отношениях, но не из-за того, что он (она) что-то сделал не так.

  • Оставайтесь в отношениях из любви, а не из страха

Решение о разрыве никогда не бывает очень простым – тем более, когда партнер вам все же небезразличен с человеческой точки зрения. Если вы хотите по-настоящему счастливые, здоровые и полноценные отношения, вы должны быть готовы принять на себя определенные риски. Когда вы остаетесь в «коробке» из страха, вины или по любой другой причине, кроме подлинной и истинной привязанности к другому человеку, это разрушает вас, вашего партнера и отношения в целом. Если вы действительно любите своего партнера, имейте мужество остаться. Если нет, имейте смелость уйти.Почему вы цепляетесь за нездоровые отношения?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потому что вами руководит страх, а не любовь… Выстраивание отношений в современном мире похоже на движение по заминированному полю. Нередко люди чувствуют себя...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Лавров: идеологическая атака в связи с учениями "Запад" продолжается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика