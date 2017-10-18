Кто разбил окно?

Пятеро ребятишек играли в мяч. Один из них разбил мячом окно. Когда детей спросили о том, что случилось, и кто виноват, каждый ребенок сказал три фразы, из которых две были правдой, а одна ложью. Вот их слова.





Джон:

Я не разбивал окно. Салли точно скажет, кто это сделал. У кого-то из нас большие проблемы.

Мэтт:

Джейн разбила окно. Я этого не делал. Мне вообще не нравится играть в мяч.

Винс:

Я этого не делал. Джейн и я хорошие друзья. Салли не знает, кто это сделал.

Джейн:

Мэтт солгал, сказав, что я разбила окно. Я никогда не видела Винса до сегодняшнего дня. Я ни разу не разбивала окно в своей жизни.

Салли:

Я видела, это сделала Джейн. Я не разбивала окно. Отпустите меня домой.

Так кто же разбил окно?