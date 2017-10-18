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Кто разбил окно?
19.10.2017 13:02 — Калейдоскоп | Flytothesky
Пятеро ребятишек играли в мяч. Один из них разбил мячом окно. Когда детей спросили о том, что случилось, и кто виноват, каждый ребенок сказал три фразы, из которых две были правдой, а одна ложью. Вот их слова.
Джон:
Мэтт:
Винс:
Джейн:
Салли:
Так кто же разбил окно?
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Пятеро ребятишек играли в мяч. Один из них разбил мячом окно. Когда детей спросили о том, что случилось, и кто виноват, каждый ребенок сказал три фразы, из которых две...
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