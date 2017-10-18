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Кто разбил окно?

19.10.2017 13:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Пятеро ребятишек играли в мяч. Один из них разбил мячом окно. Когда детей спросили о том, что случилось, и кто виноват, каждый ребенок сказал три фразы, из которых две были правдой, а одна ложью. Вот их слова.

Кто разбил окно?

Джон:

  1. Я не разбивал окно.
  2. Салли точно скажет, кто это сделал.
  3. У кого-то из нас большие проблемы.

Мэтт:

  1. Джейн разбила окно.
  2. Я этого не делал.
  3. Мне вообще не нравится играть в мяч.

Винс:

  1. Я этого не делал.
  2. Джейн и я хорошие друзья.
  3. Салли не знает, кто это сделал.

Джейн:

  1. Мэтт солгал, сказав, что я разбила окно.
  2. Я никогда не видела Винса до сегодняшнего дня.
  3. Я ни разу не разбивала окно в своей жизни.

Салли:

  1. Я видела, это сделала Джейн.
  2. Я не разбивала окно.
  3. Отпустите меня домой.

Так кто же разбил окно?

 
 
 
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Пятеро ребятишек играли в мяч. Один из них разбил мячом окно. Когда детей спросили о том, что случилось, и кто виноват, каждый ребенок сказал три фразы, из которых две...

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