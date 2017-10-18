Хэллоуин - 2017: как украсить дом

Несмотря на то, что Хэллоуин — далеко не самый популярный праздник в нашей стране, наряжать квартиру в преддверии любого события – это всегда приятно. Плюс в подготовке к Хэллоуину в том, что украшения можно сделать своими руками. О том, как подготовить свой дом к Хэллоуину – 2017 читайте в справке Sputnik.

Светильник Джека

Из тыквы, которая является самым главным атрибутом Хэллоуина, можно не только готовить вкусную кашу или праздничный кекс, но и смастерить hand made арт-объект, всем известный под названием Светильник Джека. Разместить этот предмет декора можно на подоконнике или, например, холодильнике. А если вы живете в доме, то тыквы можно положить на пороге или в саду. Важно помнить, что внутри установлена горящая свеча, а значит, за импровизированной лампой необходимо тщательно следить.

Светильник-банка

Одним из самых простых в плане подготовки украшений на Хэллоуин является светильник, сделанный из обычной стеклянной банки. Чтобы превратить его в оригинальный предмет декора, возьмите белую гуашь и покройте ею стенки сосуда. Когда банка высохнет, возьмите черную краску и нарисуйте на банке узоры или "страшную" мордочку. В качестве источника света можно использовать как настоящую, так и искусственную свечу на батарейках.

Тематический венок

Кроме овощных украшений для Хэллоуина можно сделать и декор в виде венков. Они станут стильным украшением на входных или межкомнатных дверях. Также их можно положить на обеденный стол. Такой венок может быть органическим, сделанным из натуральных материалов, или более долговечным, из искусственных материалов.

Бумажные гирлянды

Чтобы украсить к Хэллоуину комнату бумажными гирляндами, вам необходима черная или оранжевая бумага, ножницы и плотная белая нитка. По трафаретам вырежьте фигурки, например, летучих мышей, тыкв или мордочки котов. Проделайте одинаковые дырочки и пропустите через них подготовленную нитку.

Праздничное дерево

В качестве праздничного дерева может выступить любое большое домашнее растение или "букет" высохших ветвей. А украсить импровизированное дерево можно бумажными фигурками, шишками шерстяными или войлочными игрушками.

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