5 невероятных сверхчеловеческих подвигов ради выживания

Сталкиваясь со смертельной ситуацией, люди способны совершать невероятное, чтобы выжить. Вы, наверное, слышали рассказы о том, как в стрессе люди поднимали машины или сражались с хищниками голыми руками. Такие подвиги были бы физически невозможны для человека в нормальном состоянии. Эти невероятные силы часто являются результатом экстремального страха, то есть химической и иррациональной реакции мозга на опасность. Вот пять историй о людях, сумевших выжить в нереальных условиях и катастрофах.





1. Кен Джонс: выжил в снежной лавине

В 2003 году студент Кен Джонс хотел подняться на самый высокий горный пик Румынии. Он взбирался на гору один в мороз и почти достиг вершины высотой в 2,5 км, когда его накрыли сразу две лавины, сломав ему ногу и раздробив таз. Кен собрал все силы, чтобы выбраться из снежных завалов, сползти вниз по горе и проковылять 16 км до близлежащего города, что заняло у него четыре дня. В больнице Кену смогли собрать кости, но ему пришлось удалить большую часть желудка из-за язвы вследствие стресса. Парень выздоровел и основал собственную фитнес-компанию.

2. Чилийские шахтеры: выжили под землей в течение 69 дней

В 2010 году мир наблюдал за Чили, где рухнувший золотой и медный рудники погребли 33 шахтера под землей. Мужчины сохраняли спокойствие в ожидании спасения и даже создали собственную систему водоснабжения и туалетную комнату, а также нормировали лекарства и продукты питания. Каждые 48 часов каждый шахтер съедал по две ложки тунца, полстакана молока и половинку печенья. Измученные и обезвоженные, они даже смогли выгрести часть завалов из туннеля. Через 69 дней их спасли.

3. Джулиана Кепке: выжила в авиакатастрофе на высоте 3 км

В 1971 году Джулиане Кепке было всего лишь 17 лет, и она стала единственной выжившей в авиакатастрофе над перуанским тропическим лесом. В коммерческий авиалайнер попала молния и расколола его на высоте 3 км над землей. Джулиана вылетела, пристегнутая к сиденью, и приземлилась с относительно небольшими травмами. Затем девушка шагала вниз по реке, чтобы найти цивилизацию. Через девять дней она обнаружила хижину и расположилась внутри, где её обнаружили местные лесорубы и отправили в безопасное место. Впоследствии Джулиана стала биологом.

4. Арон Ралстон: отрезал свою руку, придавленную валуном

В 2003 году альпинист Арон Ралстон сделал невероятное, когда его придавил 350-килограммовый валун в штате Юта: он отрезал собственную руку. Арон попал в ловушку в отдаленном каньоне без еды, воды и возможности обратиться за помощью. Тогда он перевязал предплечье жгутом и ножом ампутировал себе руку. Затем ему пришлось снова пройти через каньон, спуститься по скале и пройти почти 10 км, чтобы найти людей. «Я понятия не имею, как справился с этим», – признался Арон на пресс-конференции после его выписки из больницы.

5. Харрисон Окене: три дня просидел под водой в воздушном кармане

В 2013 году нигерийский моряк Харрисон Окене выжил в воздушном кармане размером 0,3 кв.м в течение трех дней – дольше, чем кто-либо с кислородным баллоном. Когда буксирный катер Окене перевернулся во время шторма, он оказался в ловушке в туалетном отсеке без пищи и питьевой воды и в холоде. Через три дня южноафриканские водолазы наткнулись на обломки буксира и были потрясены, увидев его живым. Когда Харрисон поднялся на поверхность, ему пришлось провести два дня в декомпрессионной камере. Инструкторы по дайвингу в изумлении говорили, что продержаться так долго на такой глубине практически невозможно.

Текст: Flytothesky.ru