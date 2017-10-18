Всего лишь одно действие утром, чтобы сделать ваш день лучше

Какой-то период моей жизни был наполнен депрессией. Я ничего не делала, у меня не было ни целей, ни осознания своего направления движения. Я попросту не знала, куда двигаться дальше. Это были действительно очень мрачные дни.





Я начала искать, как выйти из этого состояния, и совершенно случайно наткнулась на маленький и простой совет, который изменил все: «Каждое утро по чуть-чуть побеждайте». Каждое крошечное, но дисциплинированное действие оказывает самый настоящий «эффект домино» на остальную часть вашего дня. Небольшая победа сразу после того, как вы поднялись с постели, резко увеличивает шансы на то, что вы будете более мотивированы, активны и наполнены энтузиазмом и оптимизмом. Эти небольшие действия становятся маленькими победами, которые я называю «действиями домино».

● Что такое «действие домино»?

Вы опрокидываете одну костяшку домино, и все остальные костяшки падают друг за другом. Это единичные действия, которые служат триггерами для ряда последующих действий. Для тех, кто знаком с кодированием, действия домино похожи на скрипты: одна команда, которая запускает ряд команд. Вспомните эффект пульсации. Одна капля воды создает волны в стакане. Действия домино – это те простые действия, которые вы можете предпринять, чтобы создавать волны в своей жизни.

● Мощное действие домино с точки зрения военных

«Застелите кровать».

В 2014 году адмирал Уильям МакРейвен произнес речь перед выпускниками Техасского университета в Остине.

«Во время моего обучения каждое утро инструкторы, ветераны войны во Вьетнаме, появлялись в моей казарме, и первое, что они проверяли – то, насколько правильно застелена кровать.

Это была простая задача, в лучшем случае обыденная. Но каждое утро мы должны были довести её до совершенства. В то время это казалось немного смешным, особенно в свете того факта, что мы хотели стать настоящими боевыми воинами. Однако мудрость этого простого действия была доказана мною много раз.

Если вы застилаете свою кровать каждое утро, считайте, что вы выполнили первую задачу дня. И это побудит вас выполнить еще одну задачу, еще одну, и еще одну. К концу дня вы увидите грандиозные результаты. А еще это рутинное утреннее действие укрепит вас в мысли о том, что мелочи в жизни имеют значение.

Если вы не можете делать правильно мелочи, вы никогда не будете делать правильно крупные и важные вещи. Если вы хотите изменить мир, начните с кровати».

Для меня это действие стало привычным, и оно влечет за собой целый ряд действий, которые мгновенно заставляют меня чувствовать себя лучше.

● Использование действий домино

Составьте список из трех вещей, которые вы можете делать каждое утро. Они занимают менее пяти минут, но требуют крошечных усилий в плане дисциплины. Я не говорю о крупных действиях, занимающих много времени, а о мелочах.

Для меня список выглядит следующим образом:

● Застелить кровать

● Почистить зубы

● Пойти пешком в спортзал

Все это занимает меньше пяти минут, и если я их четко выполню утром, мой день станет намного более продуктивным. Когда я застилаю кровать, я создаю порядок в жизни и чувствую себя более дисциплинированной и сосредоточенной. Когда я чищу зубы, я знаю, что это для меня хорошо и полезно. Когда я иду в спортзал, я уже даю себе физическую нагрузку и разминку, чтобы тренировка прошла успешнее.

● Просто начните

Насколько лучше стала бы ваша жизнь, если бы вы стали выполнять свои собственные действия домино? Рискните попробовать уже завтра с утра и фиксируйте результаты. Начните выигрывать по минимуму, чтобы потом прийти к более крупным победам.

Текст: Flytothesky.ru