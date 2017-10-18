Что случается, когда вы встречаете женщину своей мечты

Некоторые люди (кстати, это касается не только мужчин) могут сразу понять, что это она – их избранница. Хотите знать точные признаки, чтобы не ошибиться? Что именно следует искать, когда речь заходит о том, чтобы встретиться с женщиной своей мечты?





1. Вы будете ошеломлены своими чувствами

Эти чувства нахлынут очень быстро, и вы будете удивлены их массированной «атаке». Когда вы встретите свою вторую половинку, вас могут просто смести эмоции. Ощущение необычное, но вы его не испугаетесь. На самом деле, оно будет выглядеть как самое естественное в мире.

2. Ваш интерес будет продолжать нарастать

Скорее всего, вы сразу же испытаете непонятное и неосознанное притяжение. И оно будет нарастать день ото дня. Вам больше никогда не захочется смотреть на других женщин. А рядом с ней вы будете ощущать себя абсолютно комфортно и естественно. Вам даже не будет хотеться что-то в ней изменить.

3. Вы не боитесь разногласий

В некоторых отношениях споры и ссоры могут быть концом. Однако, когда вы встретите женщину своей мечты, вы не будете бояться разногласий. Вы поймете, что ваша любовь достаточно сильна, чтобы выдержать любое противоречие. Фактически вы обнаружите, что все ваши споры быстро заканчиваются, и вы можете легко примириться и извиниться друг перед другом.

4. Вы всегда будете чувствовать себя любимым

Женщина вашей мечты никогда не заставит вас чувствовать себя нелюбимым или недооцененным. Вы знаете, что такое эмоциональная связь, поддержка, одобрение и позитивная оценка. Она заставляет вас чувствовать себя особенным каждый день и никогда не воспринимает вас как должное.

5. Вы разделяете общие цели

Важной частью любых долгосрочных отношений являются общие цели и видение будущего, которые дополняют друг друга. Когда вы встретите женщину своей мечты, вы поймете, что вам никогда не придется жертвовать своими перспективами, потому что вы станете смотреть в одном направлении. Хотя у вас могут быть разные мелкие цели, но общее видение – одно.

6. Вы обожаете раздражающие привычки друг друга

Возможно, она слишком долго сидит в ванной по утрам, а вы разбрасываете носки по дому. Это не имеет значения, поскольку вы считаете эти маленькие недостатки волшебными и очень их любите. У родственных душ часто присутствует ощущение комфорта друг возле друга.

7. Ваши чувства абсолютно естественны

Ваши чувства и ощущения не покажутся вам неожиданными или пугающими. Вы просто неожиданно почувствуете себя готовым быть с этим человеком прямо здесь, сейчас и всю жизнь. И самое главное, эти чувства будут совершенно естественными.

8. Вы будете чувствовать себя в безопасности в компании друг друга

Даже мужчины должны чувствовать себя в безопасности в отношениях. И когда вы встретите женщину своей мечты, она заставит вас почувствовать себя именно так. Вы сможете рассказать ей то, о чем вы никогда не говорили кому-либо другому. Вы почувствуете необычайный уровень комфорта. Мир и спокойствие в вашем сердце. Уверенность. Безопасность в её присутствии. Зачастую мужчинам сложнее делиться своими эмоциями. С ней не будет сложно: вы обнаружите, что открываетесь и делитесь с ней вещами, о которых вы не рассказали ни одной из ваших прежних партнерш.

9. Вы захотите яростно защищать свои отношения

Если ваша мужская компания захочет отпускать колкости по поводу ваших новых отношений, вы будете противостоять этому. Вы можете обнаружить, что хотите защитить свои отношения и свою избранницу больше, чем когда-либо. Для вас это теперь стало очень серьезно и жизненно необходимо.

Текст: Flytothesky.ru