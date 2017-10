Что вы первым увидите на этих картинках?

То, что вы замечаете в первую очередь на картинках, может характеризовать вашу личность. Перед вами три изображения, и все, что нужно сделать, – это зафиксировать то, что вы визуально восприняли с первого взгляда? И помните, что в данных случаях неправильного ответа не бывает.

A post shared by ToyTriangle (@toytriangle) on Oct 11, 2016 at 1:05am PDT

Это означает, что для вас самое важное в жизни – свобода. Вы предпочитаете не следовать жестким правилам, и вы независимы. Вам нравится работать в одиночку, придерживаясь своего собственного темпа. Кроме того, вы личность, ориентированный на детали, вы всегда анализируете каждый аспект, прежде чем принимать решение. Попытайтесь время от времени, отпускать ситуации и смотреть на них со стороны.

Вы человек, который не заботится о деталях, а в основном видит картину в целом, без мелких нюансов. Вы – личность открытая, которая принимает жизнь такой, какая она есть, не особо задумываясь об этом. Вместо того чтобы анализировать ситуации, вы просто хотите их прожить. Но помните, что жизнь – это не просто передвижение из точки А в точку Б.

Это самый непростой элемент на картинке, не сразу воспринимаемый людьми, и лишь немногие могут это сделать. Если эта буква сразу бросилась вам в глаза, значит, вы замечаете вещи, невидимые глазу других. Вы умны, непредвзяты, и в жизни своей вы руководствуетесь интуицией. Вы отлично мыслите логически. У мира нет секретов от вас, поэтому вы были бы, например, отличным детективом.

Optical illusion

The hugging couple. Which do you see the woman or the man? pic.twitter.com/j3g5kDvcs0