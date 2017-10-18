Что вы первым увидите на этих картинках?

То, что вы замечаете в первую очередь на картинках, может характеризовать вашу личность. Перед вами три изображения, и все, что нужно сделать, – это зафиксировать то, что вы визуально восприняли с первого взгляда? И помните, что в данных случаях неправильного ответа не бывает.

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МАШИНА

Это означает, что для вас самое важное в жизни – свобода. Вы предпочитаете не следовать жестким правилам, и вы независимы. Вам нравится работать в одиночку, придерживаясь своего собственного темпа. Кроме того, вы личность, ориентированный на детали, вы всегда анализируете каждый аспект, прежде чем принимать решение. Попытайтесь время от времени, отпускать ситуации и смотреть на них со стороны.

МУЖЧИНА, СМОТРЯЩИЙ В БИНОКЛЬ

Вы человек, который не заботится о деталях, а в основном видит картину в целом, без мелких нюансов. Вы – личность открытая, которая принимает жизнь такой, какая она есть, не особо задумываясь об этом. Вместо того чтобы анализировать ситуации, вы просто хотите их прожить. Но помните, что жизнь – это не просто передвижение из точки А в точку Б.

БУКВА «А»

Это самый непростой элемент на картинке, не сразу воспринимаемый людьми, и лишь немногие могут это сделать. Если эта буква сразу бросилась вам в глаза, значит, вы замечаете вещи, невидимые глазу других. Вы умны, непредвзяты, и в жизни своей вы руководствуетесь интуицией. Вы отлично мыслите логически. У мира нет секретов от вас, поэтому вы были бы, например, отличным детективом.

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Optical illusion The hugging couple. Which do you see the woman or the man? pic.twitter.com/j3g5kDvcs0 — LasikPlus (@LasikPlus) March 26, 2016

ЖЕНЩИНА

Если вы сначала увидели женщину, а вы тоже женщина, это означает, что вы – очень уверенный в себе и независимый человек с позитивным отношением к жизни. Вы умеете себя любить и отлично выглядите.

Если вы сначала увидели женщину, но вы мужчина, это означает, что вы часто думаете о противоположном поле: о женщинах в целом или о той единственной, которая похитила все ваши мысли и занимает все ваши эмоции.

МУЖЧИНА

Если вы сначала увидели мужчину, а вы женщина, не исключено, что вы отчаянно желаете иметь надежного партнера и качественные отношения. При наличии уже у вас партнера вы хотите улучшить общение между вами и быть к нему ближе.

Если вы прежде всего увидели мужчину, но вы тоже мужчина, это значит, что какой-то человек приносит вам определенные беспокойства или волнения в жизни (на работе, в дружбе, в спорте).

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КРОКОДИЛ

Вы практичный и очень ответственный человек, которому не нравится рисковать, и он предпочитает вести жизнь комфортную, стабильную, но предсказуемую. Вы предпочитаете ждать худшего и видеть темную сторону жизни, а не яркую и оптимистичную. Поэтому вам нужно постараться расслабиться и время от времени веселиться с друзьями.

ЛОДКА

Вы человек, который всегда в курсе, что происходит вокруг него, и вы очень сосредоточены на деталях и мелочах. У вас изумительно развиты навыки наблюдения, и вы постоянно пребываете в центре событий. Кроме того, вы достаточно изобретательный человек, у которого всегда есть удачные идеи и решения для любой проблемы.

Текст: Flytothesky.ru