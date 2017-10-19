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Я не раз переживала «выгорание», и что я из этого вынесла

19.10.2017 23:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Выгорание – это постоянный посетитель в моей жизни, и я ему уже не пугаюсь. Со временем я научилась опознавать ранние его сигналы и о том, как с этим справиться – и вот, что я узнала:

Я не раз переживала «выгорание», и что я из этого вынесла

● Тонкая грань между стрессом и выгоранием

Выгорание происходит, когда вы находитесь в состоянии продолжительного стресса. Люди часто могут реагировать на короткие всплески давления без особых проблем. Но когда это давление продолжается изо дня в день без перерыва, стресс превращается в выгорание. Важно отметить, что вы можете быть в стрессе, но не «выгорать». Когда начинается выгорание, вы чувствуете пустоту, отсутствие мотивации и не видите надежды на позитивные изменения. Выгорание – это когда вы начинаете ощущать себя циничным или неэффективным.

● Вы не можете распознать выгорание, когда оно прямо перед вами

Выгорание не должно выглядеть экстремальным. Вы можете продолжать работать, но без энтузиазма и на автомате. Самый распространенный признак выгорания – это когда вам не хватает интереса к работе или жизни. Некоторые из основных предупреждающих сигналов:

• Недостаток энергии
• Недостаток сна
• Отсутствие аппетита
• Неспособность сконцентрироваться
• Физическое и эмоциональное истощение
• Низкая мотивация или её отсутствие
• Забывчивость
• Обострение хронических заболеваний
• Тревожность
• Гнев

Кстати, будьте внимательны, нет официального диагноза выгорания в отличие от депрессии, которая является вполне изученным состоянием.

● Выгорание – не всегда результат чрезмерной работы

Имейте в виду, что выгорание происходит не только из-за значительных требований в рабочей жизни. Это может произойти и в других ситуациях. Например, когда вы чувствуете себя недооцененными и проигнорированными. Поэтому выгорание может проявиться, когда мы разочаровываемся в ожиданиях.

● Создайте «границы» в своем графике

Наши дни могут быть заполнены работой, встречами и другими обязательствами. Планируйте передышки! Не нужно догонять все, то вы хотите догнать, иногда перерывы способны привести вас в чувство.

● Примите стратегию отказа

Люди, чувствующие выгорание, часто чувствуют, что они должны «сделать все». Если вы хотите избежать этого состояния, начните поиск способов уменьшить стресс. Один из них – это умение использовать чудесное слово из трех букв: НЕТ. Вначале это может быть сложно, тогда ищите возможности для делегирования задач другим людям, смещайте приоритеты и не взваливайте на себя излишнее.

● Находите время, чтобы «отключаться»

Не мучайте себя иллюзией, что вы всегда должны двигаться, чтобы добиться прогресса. Иногда спокойствие и отдых – это именно то, что нужно вашему телу и разуму. Найдите время для перезарядки, отключив все. Такие перерывы могут дать вам энергию, необходимую для того, чтобы оставаться продуктивными. Научитесь на время отключаться от гаджетов и внешнего мира! Именно в состоянии спокойствия и отстраненности вы быстрее проанализируете себя и увидите признаки возможного выгорания. Ну и, конечно же, это ваш выбор, как действовать дальше! Я не раз переживала «выгорание», и что я из этого вынесла

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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