Какой сегодня праздник: 20 октября

Знали ли вы, что в этот день отмечается Международный день повара? Эту дату масштабно отмечают более чем в 70 странах мира. О том, чем еще отмечено 20 октября в календаре — в обзоре Sputnik.

Что произошло 20 октября

В этот день в 1880 году на Цветном бульваре открылся Московский цирк, который сегодня является одним из старейших цирков России.

20 октября 1953 года в США увидел свет знаменитый роман Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

В 1955 году в этот день была опубликована книга "Возвращение короля" — это последняя часть "Властелина колец".

20 октября 1964 года "The Rolling Stones" дали первый концерт в Париже. В результате беспорядков, которые возникли во время выступления, было арестовано 150 человек.

20 октября 1970 года в Советском Союзе состоялся первый розыгрыш легендарной лотереи "Спортлото".

В 2002 году 20 октября вышел первый выпуск Top Gear — популярной британской передачи.

Также в этот день все авиадиспетчеры отмечают свой профессиональный праздник. В руках этих людей большая ответственность, они контролируют полет и отвечают за его успешность, находясь на земле.

Кроме того, 20 октября является Всемирным днем борьбы с остеопорозом.

Кто родился 20 октября

20 октября в православном календаре

В этот день православные чтут память священномученика Николая Казанского, мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия Послушливого, мучеников Иулиана пресвитера и Кесария диакона, преподобного Сергия Нуромского, мученицы Пелагии Тарсийской, мученика Полихрония пресвитера.

Именины 20 октября

Леонтий, Аделина, Пелагея, Марк, Алина, Сергей, Юлиан.

20 октября в народном календаре

В народе говорили, что в этот день начинается зима. Если на Сергия октябрь снегом покроется, то к Матрене зима на ноги встанет. Крестьяне открывали 20 октября первый санный путь.