Самый загадочный и малоизученный орган человека — это мозг. Именно он отвечает за большинство важнейших функций в организме. Можно сказать, что он является координатором, который день и ночь находится на своем посту, чтобы в нужный момент отдать правильную команду телу. Но есть одно «но». Современный образ жизни не способствует правильному функционированию важнейшего органа. Болезнь Альцгеймера (слабоумие) — эпидемия 21 века, которая ждет каждого второго человека.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эта болезнь ждет каждого второго: эпидемия 21 века Самый загадочный и малоизученный орган человека — это мозг. Именно он отвечает за большинство важнейших функций в организме. Можно сказать, что он является...