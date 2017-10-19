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Эта болезнь ждет каждого второго: эпидемия 21 века
20.10.2017 11:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Самый загадочный и малоизученный орган человека — это мозг. Именно он отвечает за большинство важнейших функций в организме. Можно сказать, что он является координатором, который день и ночь находится на своем посту, чтобы в нужный момент отдать правильную команду телу. Но есть одно «но». Современный образ жизни не способствует правильному функционированию важнейшего органа. Болезнь Альцгеймера (слабоумие) — эпидемия 21 века, которая ждет каждого второго человека.
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Самый загадочный и малоизученный орган человека — это мозг. Именно он отвечает за большинство важнейших функций в организме. Можно сказать, что он является...
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