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Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей
20.10.2017 14:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Каждый родитель обязательно хочет запечатлеть первые несколько драгоценных дней, месяцев и лет своего любимого чада, а потому ищет потрясающие и очень креативные идеи, чтобы фотосессия стала запоминающейся.
Что же из этого порой получается?
Посмотрите на эту подборку кадров. Родители явно изо всех сил старались (ключевое слово «старались»), и они все же заслуживают награды за свои усилия.
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Каждый родитель обязательно хочет запечатлеть первые несколько драгоценных дней, месяцев и лет своего любимого чада, а потому ищет потрясающие и очень креативные...
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