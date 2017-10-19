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Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

20.10.2017 14:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Каждый родитель обязательно хочет запечатлеть первые несколько драгоценных дней, месяцев и лет своего любимого чада, а потому ищет потрясающие и очень креативные идеи, чтобы фотосессия стала запоминающейся.

Что же из этого порой получается?

Посмотрите на эту подборку кадров. Родители явно изо всех сил старались (ключевое слово «старались»), и они все же заслуживают награды за свои усилия.

  1. Самая настоящая радость.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Очень «сладкий» карапуз.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Вытащите меня отсюда!

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Когда повторение оригинала вышло не очень.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Сначала все было отлично… а затем случился конфуз.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Не все дети любят тыкву.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. И воздушные шарики тоже любят не все.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Ее первый день рождения. Она этого не запомнит, но родители запомнят наверняка.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Он зевает или собирается чихнуть?

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Семейная близость. Но кто-то чуть-чуть не дотянулся.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Ребенок явно недоволен.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. А еще дети могут неожиданно срыгивать.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Судя по выражению лица малыша, ему не особо нравится реквизит.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Ребенок выглядит так, как будто на него движется Годзилла.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Не самый лучший кадр в фотосессии.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Ребенок слева выглядит мило. А ребенок справа?

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Когда у тебя много старших братьев.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Малышу явно не по душе знания.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Идея с гирляндой тоже не удалась.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. А здесь почти все получилось!

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Крольчонок недоволен!

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Эмоция получилась не та, на которую рассчитывали.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Разноцветные пластиковые яйца тоже радуют не всех.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Машинки просто бывают неудобными.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Полный провал!

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Реквизит может отвлекать.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. А позирование может наскучить.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Еще одна странная идея.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. «Что я делаю в этой корзине?»

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

  1. Ожидание VS реальность.

Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

Текст: Flytothesky.ruОжидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

 
 
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