Ожидание и реальность: попытки родителей сделать потрясающие фото своих малышей

Каждый родитель обязательно хочет запечатлеть первые несколько драгоценных дней, месяцев и лет своего любимого чада, а потому ищет потрясающие и очень креативные идеи, чтобы фотосессия стала запоминающейся.

Что же из этого порой получается?

Посмотрите на эту подборку кадров. Родители явно изо всех сил старались (ключевое слово «старались»), и они все же заслуживают награды за свои усилия.

Самая настоящая радость.





Очень «сладкий» карапуз.





Вытащите меня отсюда!





Когда повторение оригинала вышло не очень.





Сначала все было отлично… а затем случился конфуз.





Не все дети любят тыкву.





И воздушные шарики тоже любят не все.





Ее первый день рождения. Она этого не запомнит, но родители запомнят наверняка.





Он зевает или собирается чихнуть?





Семейная близость. Но кто-то чуть-чуть не дотянулся.





Ребенок явно недоволен.





А еще дети могут неожиданно срыгивать.





Судя по выражению лица малыша, ему не особо нравится реквизит.





Ребенок выглядит так, как будто на него движется Годзилла.





Не самый лучший кадр в фотосессии.





Ребенок слева выглядит мило. А ребенок справа?





Когда у тебя много старших братьев.





Малышу явно не по душе знания.





Идея с гирляндой тоже не удалась.





А здесь почти все получилось!





Крольчонок недоволен!





Эмоция получилась не та, на которую рассчитывали.





Разноцветные пластиковые яйца тоже радуют не всех.





Машинки просто бывают неудобными.





Полный провал!





Реквизит может отвлекать.





А позирование может наскучить.





Еще одна странная идея.





«Что я делаю в этой корзине?»





Ожидание VS реальность.





Текст: Flytothesky.ru