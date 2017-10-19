Чрезмерное желание всем нравиться может дать абсолютно противоположный эффект

Признайтесь, что вы чувствуете себя гораздо уверенней, когда нравитесь окружающим. Нам всем это нравится. Добрые слова и комплименты заставляют вас чувствовать себя ценным и значимым, но это ощущение может вызывать привыкание, а значит, вам захочется искать подтверждения своей ценности все больше и больше.





Люди так устроены, чтобы хотеть нравиться

Человеческая природа требует одобрения от других. Люди – это социальные животные, и нам нужно взаимодействовать с другими собратьями в сообществе, чтобы выжить. Если мы не будем нравиться своей «стае», нас отвергнут.

С того момента, как вы были ребенком, будь то в школе или дома, вы получали признание извне: оценки от учителей или похвалу родителей. Мы научились получать то, что хотим, соответствуя ожиданиям других людей. Когда вы выросли, ничего в этой схеме не изменилось. Только теперь вы ждете признания от босса, внимания от партнера и пытаетесь произвести положительное впечатление на окружающих. Социальные сети только ухудшили ситуацию. Люди публикуют свои фотографии и рассказывают о своей жизни только для того, чтобы чувствовать себя высоко оцененными.

Стремление к популярности становится необходимостью для достижения желаний

Вы начинаете концентрироваться на том, как вас видят другие, и хотите быть замеченным ими. Вы совершаете все больше и больше действий, чтобы привлечь к своей персоне внимание. Все это позитивно, пока вы делаете то, что им нравится. Но как только вы допускаете оплошность, на вас обрушивается критика. И вы теряете чувство уверенности в себе, не говоря уже о нарушенной самооценке. Помните, что стремление к вниманию, симпатиям и популярности – это всего лишь оптическая иллюзия вашего эго.

Стремление к популярности — это бесконечная погоня за ней

Стремясь угодить окружающим, чтобы ощутить себя лучше и увереннее, вы со временем выгорите, потому что никогда не сможете угнаться за требованиями и ожиданиями других людей.

— Идеальный образ будет всегда изменяться

Когда-то привлекательными считались пухленькие женщины, потом в моду вошли тростинки. Не пытайтесь стать блондинкой только потому, что это сексапильно, и не накачивайте себе мышцы в спортзале, чтобы выглядеть крутым культуристом. Всем вы не угодите, а вот себя потерять рискуете.

— Ожидания людей от вас могут быть ошибочными

Большинство людей возлагают свои ожидания на других, исходя из того, что правильно с точки зрения социальных норм, но эти нормы тоже создаются людьми, из которых 80 % являются просто банальными обывателями в соответствии с правилом 80/20. Когда вы слишком близко воспринимаете неправильное мнение от других, вы либо разрушаете свою самооценку из-за критики, либо переоцениваете себя, принимая все комплименты за должное, и перестаете расти и развиваться.

— Желания других не должны совпадать с вашими

Если вы живете, все время пытаясь угодить другим людям, вы никогда не будете счастливы. Это приводит к полному хаосу, когда дело касается ваших личных целей. Ведь когда нет внешнего признания, вы не знаете, для чего жить. Задумайтесь над этим!

Нравиться вы должны только одному человеку – самому себе

Представьте себе, что внешнее признание – это топливо, а вы машина. Когда это топливо закончится, вы не сможете функционировать. На самом деле мы люди, и мы способны создать собственное топливо. Вы можете ощущать себя уверенно, только исходя из того, насколько вы себя любите. Например, вас похвалили другие, вы почувствовали себя хорошо и приняли комплимент, а затем посмотрите в зеркало и похвалите себя сами. Внутреннее одобрение требует практики, но оно стоит усилий. Вы должны перестраивать свой разум. Вам нужны ваши собственные триггеры, чтобы выработать у себя привычку этого внутреннего одобрения. Хвалите себя каждый день, а не ожидайте, когда это сделают за вас другие люди. Потребуется какое-то время, чтобы избавиться от зависимости от внешнего признания, но чем скорее вы это сделаете, тем счастливее и здоровее будете.

Текст: Flytothesky.ru