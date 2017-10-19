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9 признаков того, что вы находитесь в хорошей форме

20.10.2017 18:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наши тела – это изумительные машины, которые предназначены для движения. Если вы в хорошей форме, то все ваши мышцы гибкие и сильные, и они четко и правильно выполняют свои функции. Каковы признаки того, что вы действительно находитесь в хорошей форме, а ваш организм функционирует должным образом?

1. Вы можете коснуться пальцев ног

9 признаков того, что вы находитесь в хорошей форме

Гибкость – это важный показатель, когда вопрос касается общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Если вы можете прикоснуться к пальцам ног, это означает, что вы достаточно гибки. Встаньте, согнитесь и попытайтесь до них дотянуться. Получилось или нет? Возможно, вам придется начать растягиваться более регулярно.

2. Ваш сердечный ритм после тренировки быстро приходит в норму

9 признаков того, что вы находитесь в хорошей форме

Как ваше тело ведет себя после тренировки или физических нагрузок? Вы немного запыхались и заметно устали? Или вы моментально восстановились? Если ваше сердцебиение быстро пришло в норму, то вы в отличной форме. Если же вы еще долго пыхтите и стараетесь отдышаться, значит, пора заняться своим здоровьем.

3. У вас нет лишнего жира на животе или бедрах

9 признаков того, что вы находитесь в хорошей форме

Существует связь между наличием избыточного жира и вашим общим состоянием. Это может быть признак начинающегося метаболического синдрома, который проявляется в следующих симптомах: высокое кровяное давление, высокий уровень сахара и холестерина, а также появление жира – это область живота для мужчин и бёдер для женщин.

4. Ваше тело легко двигается

9 признаков того, что вы находитесь в хорошей форме

Обратите внимание на свои даже самые незначительные движения. Даются ли они вам легко или все же несколько затруднены? Мы используем наши тела как единое целое, и оно должно двигаться без боли и дискомфорта. Если вы способны совершить физически сложные движения в любой момент без негативных последствий для организма, это отличный признак хорошей физической формы и здоровья. Например, вы можете резко встать с кресла или не побоитесь отправиться в долгий пеший поход.

5. Вы начинаете потеть на ранней стадии активности

9 признаков того, что вы находитесь в хорошей форме

Вы можете думать, что избыточная потливость – это плохой признак, но на самом деле это не так. Люди, которые при физической активности сразу начинают потеть, находятся в лучшей форме. Это означает, что ваше тело более привычно к активности и сразу на неё реагирует. Однако не забывайте много пить, чтобы восстановить запасы воды.

6. Вы спокойно выполняете каждодневные действия

9 признаков того, что вы находитесь в хорошей форме

Этот пункт может показаться несерьезным, но если вам становится сложнее выполнять каждодневные задачи (стирка, уборка, вождение и т.д.), и вы все чаще прибегаете к помощи домочадцев, над этим стоит задуматься. Возможно, это признак какого-то внутреннего расстройства или заболевания.

7. Ваша осанка идеальна (или почти идеальна)

9 признаков того, что вы находитесь в хорошей форме

Как и гибкость, хорошая осанка необходима для того, чтобы ваше тело правильно функционировало. Кроме того, хорошая осанка также может означать правильный баланс, который очень необходим в жизни для вашей же собственной безопасности. Это также может указывать на то, что ваши мышцы крепкие и гибкие.

8. Вы с легкостью занимаетесь физическими упражнениями

9 признаков того, что вы находитесь в хорошей форме

Вы можете не заниматься спортом, но на досуге способны пробежаться, далеко прыгнуть или сыграть с друзьями в волейбол – и это отличный показатель хорошего здоровья, потому что ваше сердце и мышцы быстро адаптируются к нагрузкам и отлично с ними справляются.

9. Вам тяжело провести весь день в сидячем положении

9 признаков того, что вы находитесь в хорошей форме

Вы знаете, что сидеть весь день плохо, но все равно делаете это. И это вредно для вашего здоровья. Чем дольше вы сидите, тем выше риск осложнений и диагнозов. Если вы уже полчаса находитесь в сидячем положении, обязательно встаньте, чтобы потянуться и подвигаться. Походите по помещению или даже прогуляйтесь по улице. Когда ваш организм начинает чувствовать дискомфорт от долгого сидения, значит, вы в хорошей форме. Гораздо хуже, если вы долго сидите без движения, а ваше тело не подает никаких сигналов.9 признаков того, что вы находитесь в хорошей форме

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Наши тела – это изумительные машины, которые предназначены для движения. Если вы в хорошей форме, то все ваши мышцы гибкие и сильные, и они четко и правильно...

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