9 признаков того, что вы находитесь в хорошей форме

Наши тела – это изумительные машины, которые предназначены для движения. Если вы в хорошей форме, то все ваши мышцы гибкие и сильные, и они четко и правильно выполняют свои функции. Каковы признаки того, что вы действительно находитесь в хорошей форме, а ваш организм функционирует должным образом?

1. Вы можете коснуться пальцев ног





Гибкость – это важный показатель, когда вопрос касается общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Если вы можете прикоснуться к пальцам ног, это означает, что вы достаточно гибки. Встаньте, согнитесь и попытайтесь до них дотянуться. Получилось или нет? Возможно, вам придется начать растягиваться более регулярно.

2. Ваш сердечный ритм после тренировки быстро приходит в норму





Как ваше тело ведет себя после тренировки или физических нагрузок? Вы немного запыхались и заметно устали? Или вы моментально восстановились? Если ваше сердцебиение быстро пришло в норму, то вы в отличной форме. Если же вы еще долго пыхтите и стараетесь отдышаться, значит, пора заняться своим здоровьем.

3. У вас нет лишнего жира на животе или бедрах





Существует связь между наличием избыточного жира и вашим общим состоянием. Это может быть признак начинающегося метаболического синдрома, который проявляется в следующих симптомах: высокое кровяное давление, высокий уровень сахара и холестерина, а также появление жира – это область живота для мужчин и бёдер для женщин.

4. Ваше тело легко двигается





Обратите внимание на свои даже самые незначительные движения. Даются ли они вам легко или все же несколько затруднены? Мы используем наши тела как единое целое, и оно должно двигаться без боли и дискомфорта. Если вы способны совершить физически сложные движения в любой момент без негативных последствий для организма, это отличный признак хорошей физической формы и здоровья. Например, вы можете резко встать с кресла или не побоитесь отправиться в долгий пеший поход.

5. Вы начинаете потеть на ранней стадии активности





Вы можете думать, что избыточная потливость – это плохой признак, но на самом деле это не так. Люди, которые при физической активности сразу начинают потеть, находятся в лучшей форме. Это означает, что ваше тело более привычно к активности и сразу на неё реагирует. Однако не забывайте много пить, чтобы восстановить запасы воды.

6. Вы спокойно выполняете каждодневные действия





Этот пункт может показаться несерьезным, но если вам становится сложнее выполнять каждодневные задачи (стирка, уборка, вождение и т.д.), и вы все чаще прибегаете к помощи домочадцев, над этим стоит задуматься. Возможно, это признак какого-то внутреннего расстройства или заболевания.

7. Ваша осанка идеальна (или почти идеальна)





Как и гибкость, хорошая осанка необходима для того, чтобы ваше тело правильно функционировало. Кроме того, хорошая осанка также может означать правильный баланс, который очень необходим в жизни для вашей же собственной безопасности. Это также может указывать на то, что ваши мышцы крепкие и гибкие.

8. Вы с легкостью занимаетесь физическими упражнениями





Вы можете не заниматься спортом, но на досуге способны пробежаться, далеко прыгнуть или сыграть с друзьями в волейбол – и это отличный показатель хорошего здоровья, потому что ваше сердце и мышцы быстро адаптируются к нагрузкам и отлично с ними справляются.

9. Вам тяжело провести весь день в сидячем положении





Вы знаете, что сидеть весь день плохо, но все равно делаете это. И это вредно для вашего здоровья. Чем дольше вы сидите, тем выше риск осложнений и диагнозов. Если вы уже полчаса находитесь в сидячем положении, обязательно встаньте, чтобы потянуться и подвигаться. Походите по помещению или даже прогуляйтесь по улице. Когда ваш организм начинает чувствовать дискомфорт от долгого сидения, значит, вы в хорошей форме. Гораздо хуже, если вы долго сидите без движения, а ваше тело не подает никаких сигналов.

Текст: Flytothesky.ru