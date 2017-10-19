В этом тесте вам предстоит оценить свой характер с разных сторон по шкале от 1 до 6. Не рассуждайте над ответом слишком долго. Первые впечатления кажутся самыми правильными. В конце теста вас ждет интересный вывод о характере. Вы также можете провести эксперимент: предложите дать оценку вашей личности друзьям, а затем сравните с результатом, который вы получили самостоятельно. Итак, приступим!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наиболее полная характеристика вашей личности В этом тесте вам предстоит оценить свой характер с разных сторон по шкале от 1 до 6. Не рассуждайте над ответом слишком долго. Первые впечатления кажутся самыми...