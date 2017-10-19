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Наиболее полная характеристика вашей личности

20.10.2017 20:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В этом тесте вам предстоит оценить свой характер с разных сторон по шкале от 1 до 6. Не рассуждайте над ответом слишком долго. Первые впечатления кажутся самыми правильными. В конце теста вас ждет интересный вывод о характере. Вы также можете провести эксперимент: предложите дать оценку вашей личности друзьям, а затем сравните с результатом, который вы получили самостоятельно. Итак, приступим!Наиболее полная характеристика вашей личности

 
 
 
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В этом тесте вам предстоит оценить свой характер с разных сторон по шкале от 1 до 6. Не рассуждайте над ответом слишком долго. Первые впечатления кажутся самыми...

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