Самое сложное о любви

Если вы живете в частном доме и у вас есть кот или кошка, то вы, вероятно, знаете, каково это: находить у порога убитых мышек или птичек. И это выражение любви, привязанности и благодарности к вам, а не отвратительный факт. Это не совсем эстетично, с вашей точки зрения, но ваш кот находит это трогательным.





Другие домашние животные, от хомяков до собак и лошадей, тоже обожают своих хозяев, если мы кормим их или регулярно с ними общаемся и поглаживаем. Помимо исключений и разных оттенков серого, мы видим определенную связь между животными, которых мы кормим и балуем, и тем, как они к нам относятся. С человеческими собратьями мы тоже стараемся быть максимально понимающими и доброжелательными (я не имею в виду, конечно же, одаривание их мертвыми грызунами).

У каждого из нас есть свой жизненный опыт и свой собственный объектив, через который мы видим мир. В этом смысле способность любить выражается множеством способов.

Одни люди становятся навязчивыми, другие пишут стихи или песни, а третьи продолжают действовать так, как будто ничего не изменилось.

● Истина в том, что нет абсолютно правильного и верного способа любить кого-то

Учитывая наше восприятие мира, у нас, конечно, есть свои ожидания и предпочтения.

Одна из самых сложных вещей в любви – это найти баланс между принятием любви, которую кто-либо может дать нам, и поиском любви, которую мы заслуживаем.

Родители, друзья, партнеры – у нас есть разные критерии и разные стандарты для каждого.

В старших классах я помню, как я рыдала, когда подруга, обещавшая помочь мне устроить вечеринку, вдруг пропала и не отвечала на мои звонки. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что я, возможно, никогда не рассказывала ей, насколько это важно для меня, и что она показала мне, насколько это было неважно для неё.

Один из моих первых парней ревновал меня ко всему чему только можно, и эта черта мне казалась ужасной. Потом я поняла, что это был его неуклюжий способ выразить свою заботу обо мне, хотя для меня это было неприятно.

Родители, например, склонны делать то, что, по их мнению, лучше всего для их детей, и это тоже камень преткновения, хоть и своеобразное проявление любви, которая причиняет нам много страданий во время нашего взросления.

Ответ заключается только в балансе. Вы должны любить или, по крайней мере, принимать себя в первую очередь, а только потом понимать людей, которых вы любите, чтобы вы могли оценить их способ показать вам, насколько они о вас заботятся.

Когда вы уже взрослый и сформировавшийся человек, вы знаете, что многое нужно озвучивать и обговаривать. Не пытайтесь угодить всем, просто говорите и давайте людям шанс изменить свое поведение по отношению к вам.

Никто не идеален, но мы все можем научиться ценить семью и находить людей, которые будут именно нашими половинками.

И не забывайте кормить свою кошку, которая очень привязана к вам.

Текст: Flytothesky.ru