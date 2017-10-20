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Это надо знать: 5 фактов о яблоках

21.10.2017 07:23 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Яблоко — фрукт уникальный, очень вкусный и полезный как в сыром виде, так и в приготовленном.

Это надо знать: 5 фактов о яблоках
© Pexels
Это надо знать: 5 фактов о яйцах

В этот день Британия превращается в яблочную ярмарку, на которой можно отведать редкие сорта, напитки, пироги и другие блюда из этого чудесного фрукта. Также 21 октября проводится конкурс на самую длинную полоску из кожуры при очистке яблока. Сделать День яблока официальным решили по инициативе организации Common Ground в 1990 году.

Всего в мире выращивается более 7500 сортов яблок. Выходит, чтобы ежедневно попробовать новый сорт яблока человеку необходимо более двух десятков лет.

С яблоками связано много легенд и мифов, этот фрукт есть на многих гербах. О яблоках говорят много: как разобраться, что из этого ценная информация, а что не совсем правда? Пять важных пунктов о яблоках, которые должен знать каждый человек — в справке Sputnik.

 
 
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В Великобритании 21 октября ежегодно отмечается День яблока.

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