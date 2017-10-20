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Это надо знать: 5 фактов о яблоках
21.10.2017 07:23 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Яблоко — фрукт уникальный, очень вкусный и полезный как в сыром виде, так и в приготовленном.
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В этот день Британия превращается в яблочную ярмарку, на которой можно отведать редкие сорта, напитки, пироги и другие блюда из этого чудесного фрукта. Также
Всего в мире выращивается более 7500 сортов яблок. Выходит, чтобы ежедневно попробовать новый сорт яблока человеку необходимо более двух десятков лет.
С яблоками связано много легенд и мифов, этот фрукт есть на многих гербах. О яблоках говорят много: как разобраться, что из этого ценная информация, а что не совсем правда? Пять важных пунктов о яблоках, которые должен знать каждый человек — в справке Sputnik.
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В Великобритании 21 октября ежегодно отмечается День яблока.
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