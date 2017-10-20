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День рождения Нобеля: интересные факты

21.10.2017 06:27 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Сегодня об этом человеке знают все, ведь его именем названа популярнейшая премия, о которой мечтают все научные деятели.

Существует известный миф: мол, изобретатель не включил в список дисциплин своей премии математику, так как его супруга изменила ему с математиком. Безусловно, это неправда, так как Альфред Нобель никогда не был женат. А по поводу отсутствия математики в заветном списке есть несколько логичных предположений: например, что в то время уже существовала премия по математике.

Большую часть жизни Нобель посвятил изучению взрывчатых веществ. Он строил заводы, модернизировал производство, совершенствовал результаты, а в 1867 году запатентовал динамит. Направление его деятельности изменилось после курьезного случая, связанного со смертью родного брата ученого. СМИ перепутали умершего Нобеля с его живым братом и опубликовали на своих страницах новость с заголовками о смерти "торговца взрывчатой смертью" и великого злодея. Этот случай оказал на Альфреда огромное влияние, и он решил улучшить свою репутацию, завещав огромную часть своего богатства на финансирование наград за открытия. Эти награды позже станут известны как Нобелевская премия, а имя создателя навсегда войдет в историю.

В день рождения изобретателя, инженера, химика и предпринимателя Sputnik собрал пять интересных фактов.

 
Теги: Новости
 
 
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Альфред Нобель родился 184 года назад в Стокгольме.

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