Сила продуктивного одиночества

С детства я любила независимость и собственное пространство. Мне всегда было достаточно удобно в моей собственной коже. После того, как мой бывший и я расстались, я поняла, что, кажется, не умею нащупать выход. Это было похоже на волну, надвигающуюся на меня. Затем я внезапно взлетела на этой волне.





Это легко (и совершенно нормально!) чувствовать желание быть с кем-то. Но отношения работают лучше всего, когда вы уже чувствуете себя комфортно и уверены в себе. Быть одиноким – отличная возможность потратить время на развитие этой уверенности и выяснить, кто вы, прежде чем приступить к исследованию следующих отношений. Что нужно сделать?

1. Направляйте свое творчество

Письмо – это прямая связь с вашей внутренней душой. Это живопись, фотография и коллаж. Даже если вы не считаете себя творческим человеком, рискните попробовать. Вы могли бы в конечном итоге много узнать о себе!

2. Трезво взгляните на реальность

Посмотрите на реальную жизнь. Это будет нелегко. Вам придется глубоко копаться и сделать серьезный анализ. Но поверьте – стоит понять, где вы находитесь эмоционально и физически.

3. Принимайте меры

Зафиксируйте изменение, которое хотите увидеть. Разработайте действия, которые вы предпримете, чтобы добраться к цели. Например, возможно, вы чувствовали, что ваши прошлые отношения не позволяют вам развиваться. Отмените прошлые ощущения и двигайтесь!

4. Найдите радость в своей независимости

Возникает прекрасное чувство свободы! Вы принимаете решение не заботиться о том, что кто-то думает о вас. Сходите в кино сами. Сделайте стрижку! Когда вы находитесь в отношениях, может быть трудно понять, что вы действительно хотите для себя, и того, что вы хотите для отношений. Сейчас, именно сейчас, настало время любить именно себя!

5. Практикуйте любовь к себе

Вы должны быть довольны собой и кем вы являетесь. Аффирмации – это, по сути, позитивное мышление. Замените все свои негативные мысли положительными утверждениями, и вы уже на пути к здоровому «я».

6. Понимайте, когда обращаться за помощью

Просто потому, что вы одинокая, независимая дама не означает, что вы не должны обращаться за помощью, когда вам это нужно. Ищите друзей, чтобы поговорить и обсудить. Это нормально!

7. Чувствуйте, когда сказать «да» правильному человеку

Мы все должны быть довольны нашим единственным «я». Важно любить себя и чувствовать самого себя. Но никто не совершенен. Так что не упускайте возможность для романтических отношений только потому, что вы чувствуете, что вам со многим предстоит бороться. Точка продуктивного одиночества заключается в том, что вам бросают вызов и вы развиваетесь, а не уберегаете себя. С другой стороны, не бойтесь сказать «нет» неправильным отношениям. Это может быть так же важно, как знать, когда сказать «да»!

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru