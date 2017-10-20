8 вещей, которые любят мужчины в женщинах

Любовь – это своеобразная игра, которая заключается в постоянном изучении партнера, его характера и привычек. Отношения не должны становиться рутиной, в них должна постоянно поддерживаться искра и интерес друг к другу. Причем для этого иногда достаточно маленьких и незаметных вещей, которые оказываются настолько важными, что человек не может перед ними устоять. Мужчины часто обращают внимание на то, о чем мы даже не подозреваем. И именно благодаря этим аспектом они нас выбирают.

1. Естественная красота





Практически все мужчины предпочитают женщин без макияжа, то есть когда она выглядит натуральной, а не кукольной. Мужчины любят глазами, и они ценят естественную, ненавязчивую красоту, которая является признаком здоровья и плодовитости. Даже если вы не можете жить без макияжа, попробуйте делать его неярким и не вызывающим. Девушка без излишней косметики дает понять мужчине, что она чувствует себя с ним комфортно и не собирается притворяться.

2. Непредсказуемость





Это может показаться удивительным, но мужчинам безумно нравится, когда женщины непредсказуемы. Мужчины ценят их непосредственность и неожиданные идеи. Предсказуемые девушки быстро становятся скучными, и спустя некоторое время интерес к ним теряется. Если вы хотите, чтобы мужчина был с вами, позаботьтесь об уровне адреналина в ваших отношениях.

3. Наличие хобби





Мужчины предпочитают партнерш, у которых есть своя насыщенная жизнь и интересы. В таких случаях любому «охотнику» приходится прилагать немало усилий, чтобы заполучить избранницу и произвести на нее впечатление. Ему нравится, когда он завоевывает женщину, бросающую ему вызов, и когда она не очень его контролирует. И, кстати, мужчине не нравится, когда он становится целым миром для своей партнерши, потому что это для него навязчиво и обременительно.

4. Улыбка





Улыбка – это признак того, что мужчина к вам может приблизиться, что вы заинтересованы и обращаете на него внимание. Сильный пол не может устоять перед красивой, искренней и открытой улыбкой. Она действует даже лучше, чем идеальная фигура, макияж или наряд. У улыбающейся девушки всегда будет преимущество в её борьбе за избранника.

5. Собственное мнение





Как и в случае личных интересов, мужчины не любят женщин, которые буквально заглядывают им в рот и со всем соглашаются. Мужчины предпочитают амбициозных, инициативных девушек, не боящихся говорить то, что они думают. Женщины без собственного мнения, способные только кивать и поддакивать, быстро становятся неимоверно скучными. В отношениях важен компромисс, но это означает, что у каждой стороны есть свои принципы и решения, поэтому время от времени женщина не должна бояться брать инициативу на себя.

6. Уверенность в себе





Это одно из самых важных качеств, которое ценит мужчина. В его глазах это очень привлекательно, когда женщина любит себя и уважает свои потребности и границы. Конечно, это не значит, что вы должны быть самонадеянной или высокомерной, но если вы знаете, чего хотите, то вы становитесь для мужчины интересной, а затем и очень желанной. Когда вы уверены в себе, то мотивируете его самому становиться лучше.

7. Чувство юмора





Это то качество, которое и мужчины, и женщины считают очень притягательным. Улыбающийся человек с чувством юмора, который способен смеяться над разногласиями, невзгодами или ошибками, всегда притягивает как магнит. Приятная, дружелюбная, оптимистичная женщина привлечет внимание любого мужчины и заставит его потерять голову. И тот факт, что она может заставить вас смеяться, добавит мужчине гораздо больше уверенности.

8. Забота





Мужчина любит ощущать, что вы заботитесь о нем и его потребностях. В этом он немного похож на маленького мальчика, которого нужно выслушать и подбодрить. Однако не переусердствуйте и не начинайте контролировать или делать что-то за него. Вам не нужно каждую секунду повторять о своей любви к нему, просто дайте мужчине понять, что он всегда может на вас рассчитывать.

Текст: Flytothesky.ru