Как вовремя распознать фальшивую дружбу

Друзья крайне необходимы в жизни. С ними можно повеселиться, обговорить важные вопросы, обратиться за советом и поддержкой. Они даже порой могут заменить семью. Однако все мы способны допустить ошибку и впустить в свою жизнь фальшивых друзей, для которых вы просто удобны, и вами можно беспрепятственно пользоваться. Итак, как узнать, имеете ли вы дело с настоящим другом? Эти сигналы должны вас насторожить.

1. У него нет времени на вас





Точнее у него есть время на вас, но только тогда, когда вы ему нужны! Как только ваша миссия для него выполнена, он может надолго пропасть до следующего раза. Настоящий друг всегда найдет для вас время, если только в его жизни не происходит что-то действительно важное. В противном случае он будет рядом, чтобы поддержать вас.

2. Он никогда не смотрит прямо в глаза





Контакт глаз является жизненно важным при общении. Если ваш друг избегает такого контакта, вы можете быть уверены, что что-то от вас скрывается, что человек кривит душой, и где-то в воздухе витает лицемерие и ложь.

3. Он говорит только о себе





Такой друг заботится исключительно о себе. Если в его жизни появляется проблема, вы ему наверняка понадобитесь, чтобы излить вам душу и попросить вашего совета и помощи. Настоящий друг тоже может говорить о себе, но он еще и хочет знать, что происходит у вас, спрашивая о ваших делах. Когда вы всегда терпеливо выслушиваете друга и всячески ему помогаете, вы имеете право ожидать того же взамен. Эгоист никогда не станет вам опорой.

4. Он не открывается вам





Дружба основана на доверии. Если в ней нет доверия, то вы ничего не знаете о человеке, и вы не можете понять, является ли он вашим настоящим другом или нет. Когда он боится доверять вам, эти отношения нельзя назвать дружескими. Возможно, вы имеете дело с глубоким интровертом, но в конце концов существуют некоторые вещи, о которых вы все же должны быть в курсе.

5. Вы не можете доверять ему секреты





Он запросто может поделиться вашей конфиденциальной информацией с другими людьми, а потом будет мастерски оправдываться, находя своему поступку тысячи убедительных причин. Помните, что если вы доверяете кому-то свой секрет, этот человек не имеет права предавать вас. Это неуважительно и неправильно.

6. Он сплетничает о других





Друг не будет сплетничать о третьих лицах (знакомых и незнакомых) в вашем присутствии! Если он все же к этому склонен, будьте уверены, что он будет сплетничать и о вас за вашей спиной. Сплетни – это самая отвратительная привычка при любом общении!

7. Он высмеивает вас перед своими друзьями





Фальшивый друг радостно поднимает вас на смех в компании других людей, упоминая и подчеркивая ваши слабости или промахи и ставя вас в неловкое положение. Причиной часто является скрытая ревность или желание «прославиться» за ваш счет. Будьте внимательны к такому типу людей!

8. Он выносит оценочные суждения в вашу сторону





Осуждать других – это само по себе плохо. А если это делает еще и кажущийся вам близким человек? Настоящий друг всегда будет стараться видеть в вас только хорошие качества и подчеркивать их, а не осуждать ваши недостатки. Другое дело – конструктивная критика. Друг имеет право сказать вам, что вы в чем-то неправы, но осуждать вас не будет. Он хочет, чтобы вы были лучше, продуктивнее и сильнее!

Текст: Flytothesky.ru