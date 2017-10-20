В чем ценность дедлайнов, которые мы так не любим

Представьте себе жизнь без каких-либо ограничительных сроков или дедлайнов. Как это будет расслаблять, однако! Никаких «нависающих» платежей по кредитным картам. Никаких ночных работ, чтобы закончить проект в офисе или университете в срок. Даже никаких желаний отложить на потом или подумать с понедельника! Вы будете жить без стресса и в абсолютном блаженном спокойствии. Звучит здорово! Когда нет давления, то с плеч сваливается огромный груз. Но представьте себе на какое мгновение, какая это будет жизнь, если у вас нет дедлайнов.





Жизнь без дедлайнов

Среднестатистический человек живет около 79 лет. Первые 1-2 года жизни младенческие и практически неосознанные, поэтому давайте примерно определим сознательные годы обычного человека как 77 лет.

Итак, 77 лет = 28105 дней = 674520 часов.

Предположим, что примерно половина этого времени проводится во сне, плюс еда и личное время, скажем, на собственную гигиену и досуг. У нас остается 337260 часов, когда вы действительно можете работать над чем-то. Допустим, вам тридцать лет. В этом случае за вашими плечами уже 122640 рабочих часов.

Просто подумайте, что гипотетический среднестатистический человек, вероятно, потратил впустую большую часть этих 122640 часов, ничего не делая, поскольку над ним не висят дедлайны Дамокловым мечом.

Хотя, возможно, этот сценарий не так гипотетичен.

Мечта о жизни без крайних сроков

История из жизни:

«У меня есть близкий друг и однокашник, который обожает готовить. У него действительно есть талант, и он мечтает о своем собственном ресторане с детства. Я впервые услышал о его мечте, когда мы учились вместе в университете. Сначала это меня удивило, потому что он выглядел очень практичным человеком: будучи студентом, он уже атаковал финансовый мир и активно подрабатывал неполный рабочий день. Но когда мы общались, он постоянно рассказывал о своей настоящей мечте: о тех блюдах, которые он приготовил, о деталях дизайна ресторана и униформе для персонала. У него было абсолютно четкое видение того, что он хотел. Через несколько лет после выпуска я снова его встретил. Я рассказал ему, как только что создал свой собственный сайт, и как я работаю над его усовершенствованием. А потом спросил его, как продвигается его ресторанный бизнес. Однокашник ответил, что он все еще мечтает об этом, но очень занят своей текущей работой. У него масса требовательных клиентов, которые не дают ему времени подумать о том, чего он действительно хочет. Спустя еще несколько лет мы снова пересеклись, и я опять спросил его, как обстоят дела с его мечтой. Он сказал, что нашел новую работу, которая была еще сложнее, чем предыдущая, а потому с мечтой о ресторане пока расстался. А ведь у человека действительно к этому талант!»

Почему дедлайны действительно важны?

Мой друг позволил своей мечте остаться только мечтой. Он никогда не оказывал давления на самого себя, чтобы превратить эту мечту в реальность. Дедлайны тем и хороши, что они дают вам возможность уточнить ваши приоритеты. Они заставляют вас четко смотреть на то, что вы хотите, и как это сделать. Важно всегда устанавливать для себя крайние сроки, чтобы убедиться, что вам следует или не следует делать в какой-то конкретный момент, чтобы достичь своих целей.

Как позитивно воспринимать дедлайны?

Они могут быть применены ко всем видам ваших проектов и целей. Если вы хотите купить новый автомобиль, думайте не о том, чтобы сэкономить больше, а установите для себя предельные сроки с определенными и четкими целями: «Я соберу конкретную сумму за полгода». А затем составьте себе список дел на эти полгода, например, начните с этого:

Откладывать 20 % зарплаты каждый месяц.

Приносить на работу обед, а не питаться в ближайшем кафе.

Не покупать новую (и лишнюю) одежду.

Не ходить с друзьями по ресторанам слишком часто, а то и вовсе от этого отказаться.

Установите крайний срок для всего, что вам нужно. Затем установите для себя, что вы должны делать (и что вы НЕ должны делать!) в течение определенного периода времени. И вы обязательно добьетесь своего!

Текст: Flytothesky.ru