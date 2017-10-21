Человеческий организм — это сложнейшая штука, которая способна удивить своими возможностями. Ученые до сих пор не могут понять многие процессы организма. Но больше всего загадок связано именно с работой мозга. Когда мы засыпаем, то наш организм перезагружается. Если провести аналогию с компьютерами, то мы погружаемся в ждущий режим. Но не все так просто. Даже во время сна мозг играет с нами в удивительные игры. Итак, из этого выпуска вы узнаете о самых странных вещах, которые происходят с нами во сне.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти необычные вещи происходят с нашим телом во сне Человеческий организм — это сложнейшая штука, которая способна удивить своими возможностями. Ученые до сих пор не могут понять многие процессы организма. Но...