|
Эти необычные вещи происходят с нашим телом во сне
21.10.2017 23:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
Человеческий организм — это сложнейшая штука, которая способна удивить своими возможностями. Ученые до сих пор не могут понять многие процессы организма. Но больше всего загадок связано именно с работой мозга. Когда мы засыпаем, то наш организм перезагружается. Если провести аналогию с компьютерами, то мы погружаемся в ждущий режим. Но не все так просто. Даже во время сна мозг играет с нами в удивительные игры. Итак, из этого выпуска вы узнаете о самых странных вещах, которые происходят с нами во сне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человеческий организм — это сложнейшая штука, которая способна удивить своими возможностями. Ученые до сих пор не могут понять многие процессы организма. Но...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии