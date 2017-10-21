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Эти необычные вещи происходят с нашим телом во сне

21.10.2017 23:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Человеческий организм — это сложнейшая штука, которая способна удивить своими возможностями. Ученые до сих пор не могут понять многие процессы организма. Но больше всего загадок связано именно с работой мозга. Когда мы засыпаем, то наш организм перезагружается. Если провести аналогию с компьютерами, то мы погружаемся в ждущий режим. Но не все так просто. Даже во время сна мозг играет с нами в удивительные игры. Итак, из этого выпуска вы узнаете о самых странных вещах, которые происходят с нами во сне.Эти необычные вещи происходят с нашим телом во сне

 
 
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Человеческий организм — это сложнейшая штука, которая способна удивить своими возможностями. Ученые до сих пор не могут понять многие процессы организма. Но...

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