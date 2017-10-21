|
Сможете ли вы распутать убийство?
21.10.2017 22:26 — Калейдоскоп | Flytothesky
Однажды вечером в доме семьи из четырех человек (отец, мать, сын и дочь) произошло убийство. Один из этих четырех человек убил другого члена семьи. Еще один был свидетелем, и еще один помогал убийце.
Вся имеющаяся информация:
Кто убийца, жертва, свидетель и помощник?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однажды вечером в доме семьи из четырех человек (отец, мать, сын и дочь) произошло убийство. Один из этих четырех человек убил другого члена семьи. Еще один был...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии