Сможете ли вы распутать убийство?





Однажды вечером в доме семьи из четырех человек (отец, мать, сын и дочь) произошло убийство. Один из этих четырех человек убил другого члена семьи. Еще один был свидетелем, и еще один помогал убийце.

Вся имеющаяся информация:

Свидетель и тот, кто помогал убийце, были не одного пола. Самый старший человек и свидетель не были одного пола. Самый молодой человек и жертва были не одного пола. Тот, кто помог убийце, был старше жертвы. Отец был самым старым членом семьи. Убийца не был самым молодым членом семьи.

Кто убийца, жертва, свидетель и помощник?