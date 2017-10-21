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Сможете ли вы распутать убийство?

21.10.2017 22:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сможете ли вы распутать убийство?

Однажды вечером в доме семьи из четырех человек (отец, мать, сын и дочь) произошло убийство. Один из этих четырех человек убил другого члена семьи. Еще один был свидетелем, и еще один помогал убийце.

Вся имеющаяся информация:

  1. Свидетель и тот, кто помогал убийце, были не одного пола.
  2. Самый старший человек и свидетель не были одного пола.
  3. Самый молодой человек и жертва были не одного пола.
  4. Тот, кто помог убийце, был старше жертвы.
  5. Отец был самым старым членом семьи.
  6. Убийца не был самым молодым членом семьи.

Кто убийца, жертва, свидетель и помощник?

 
 
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