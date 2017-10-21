Вот почему вам стоит начать употреблять в пищу шпинат!

Термин «западный рацион питания» является синонимом плохого здоровья – и, увы, вполне заслуженно. «Западники» заработали себе плохую репутацию за питание хот-догами, чизбургерами, картошкой фри. Из 20 наиболее страдающих ожирением стран в мире более половины питаются именно «по-западному». Это означает больше пищевых добавок, консервантов, обработанных продуктов и меньше свежих фруктов и овощей. Когда наше тело лишено питательных веществ, нам все чаще и чаще хочется чем-то перекусить, а потому мы бежим в фастфуды, чтобы быстренько чем-то «заправиться». Это, конечно, выгодно для ресторанов быстрого питания, но совсем невыгодно для нас.





Пора переходить на суперпродукты! Они избавят вас от постоянного стремления к перекусам, стабилизируют вес тела и уровень сахара, плюс вы сами почувствуете себе здоровее, активнее и бодрее.

Знакомьтесь, шпинат! Он как раз и входит в категорию суперпродуктов. Это множество питательных веществ в низкокалорийной «упаковке». Шпинат (как и любая листовая зелень) – это источник белка, железа, витаминов и минералов, что очень важно для состояния вашей кожи, волос и здоровья костей. Каковы же его пять основных преимуществ?

1. Улучшает память

Дефицит фолата, одного из B-витаминов (B9), может вызвать всевозможные проблемы: тревожность, депрессию, повышенную утомляемость и забывчивость. B-витамины имеют решающее значение для функционирования мозга, для памяти в особенности. Типичный «западный» рацион питания переполнен рафинированными сахарами и нездоровыми жирами, а это разрушительно как для краткосрочной, так и для долговременной памяти. Шпинат же является одним из самых мощных «лекарей»: одна чашка этой зелени содержит 65 % дневной нормы фолиевой кислоты и более 20 % дневной нормы витамина B6.

2. Улучшает концентрацию

Аминокислота L-тирозин участвует в синтезе нейрохимических соединений дофамина и норэпинефрина. Дофамин необходим для энергии и мотивации; норэпинефрин является естественным ингибитором фактора стресса. Одна чашка шпината включает 20 % дневной дозы тирозина. К другим продуктам, содержащим тирозин, относятся авокадо, бобовые, мясо, тунец, птица, лосось и грецкие орехи.

3. Предотвращает воспалительные процессы

Воспалительные процессы в организме увеличивают риск многих заболеваний и негативно влияют на функции мозга. Фолат снижает активность гомоцистеина, виновника многих воспалений, который, кроме того, еще и препятствует активности нейротрансмиттеров головного мозга. А как мы знаем фолиевая кислота в огромном количестве содержится в шпинате.

4. Улучшает познавательные процессы

В одном из исследований группа пожилых людей питалась продуктами с высоким содержанием клетчатки и в результате показала лучший результат в когнитивных тестах по сравнению со своими ровесниками. Клетчатка овощей и фруктов улучшает пищеварение и поддерживает функциональность кишечника, а как уже известно, существует прямая взаимосвязь между здоровьем кишечника и функцией мозга. Ученые даже называют кишечник «вторым мозгом». Одна чашка вареного шпината содержит около 17 % дневной дозы клетчатки.

5. Замедляет снижение когнитивных способностей

Что вы можете сделать для долговременного здоровья мозга? Правильно питаться. Шпинат помогает бороться с естественным процессом старения организма, при котором начинается снижение и ухудшение когнитивных способностей. Исследователи считают, что это связано с наличием в нем антиоксидантов. Так что у шпината довольно обнадеживающие показатели в плане профилактики неврологических расстройств.

Текст: Flytothesky.ru