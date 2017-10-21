В людях с рождения заложена способность предвидеть важные моменты своей жизни. Однако не все умеют слышать свое подсознание, которое дает нам важные сигналы. Предлагаем пройти тест и узнать, на каком уровне развита ваша интуиция. Что лежит в основе подсознания? Часто ли вы испытываете предчувствие или дежавю? Ответы помогут лучше понять собственные мотивы к действию. Приступим!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какой у вас уровень владения интуицией? В людях с рождения заложена способность предвидеть важные моменты своей жизни. Однако не все умеют слышать свое подсознание, которое дает нам важные сигналы....