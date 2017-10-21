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Какой у вас уровень владения интуицией?

22.10.2017 14:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В людях с рождения заложена способность предвидеть важные моменты своей жизни. Однако не все умеют слышать свое подсознание, которое дает нам важные сигналы. Предлагаем пройти тест и узнать, на каком уровне развита ваша интуиция. Что лежит в основе подсознания? Часто ли вы испытываете предчувствие или дежавю? Ответы помогут лучше понять собственные мотивы к действию. Приступим!Какой у вас уровень владения интуицией?

 
 
 
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В людях с рождения заложена способность предвидеть важные моменты своей жизни. Однако не все умеют слышать свое подсознание, которое дает нам важные сигналы....

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