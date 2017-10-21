Почему мы любим токсичных партнеров, плохих парней и эмоционально закрытых мужчин

Токсичные партнеры, плохие парни и эмоционально закрытые мужчины наносят огромный ущерб нашей жизни. Причины, из-за которых они нас почему-то привлекают, не просто психологические или эмоциональные – все дело в биохимии. Задумывались ли вы о том, почему вам было столь сложно отпустить партнера, относящегося к вам несправедливо, непоследовательно и активно взращивавшего в вас неуверенность в себе? Да, эта прочная привязанность – результат банальной биохимии. Каковы же компоненты этого мощного коктейля болезненной зависимости?





Дофамин

Положительные переживания (яркое общение, избыток внимания, комплименты, потрясающий секс, сюрпризы и сплошная романтика) приводят к всплеску дофамина, контролирующего мозговой центр удовольствия, а затем у вас автоматически выстраиваются ассоциации, отождествляющие вашего партнера с ощущением удовольствия. Итак, вы попались на крючок. Вы продолжаете напряженно работать над отношениями и всячески их поддерживать и реанимировать, чтобы снова ощутить прилив дофамина. Такие эмоциональные качели «притяжение-разочарование» только усиливают зависимость.

Окситоцин

Мы взаимодействуем с партнером с помощью прикосновений. Физическая близость – это выработка окситоцина, гормона «любви» или гормона «объятий». Именно окситоцин связывает младенца с матерью при рождении. Этот гормон вырабатывает в вас не только сильную привязанность, но и избыточную доверчивость, когда человек продолжает инвестировать в предающего и обижающего его партнера. Эффект окситоцина также действует мощнее у женщин, нежели у сильного пола, поскольку эстроген усиливает воздействие окситоцина, а гормон тестостерон его ослабляет.

Адреналин, норэпинефрин и кортизол

Плохие парни провоцируют у вас выброс кортизола, адреналина и норэпинефрина, а это гормоны, регулирующие нашу реакцию на стресс в виде «борись или беги». Мы «застываем» в отношениях с чувством беспомощности, а не сражаемся или убегаем. Выработка гормонов стресса обязательно заострит ваше внимание на этом конкретном партнере. Это, вероятно, заставит вас искать источник как вашего дискомфорта, так и комфорта: токсичный человек, который одновременно становится вашим безопасным убежищем и оправданием для отношений. Вы становитесь зависимыми от подобного воздействия. Страх и радость прочно переплетаются, несмотря на все ваши тщетные усилия по пониманию иррациональности вашего поведения.

Серотонин

Мы становимся немножечко сумасшедшими, когда влюбляемся. В мозге заметно снижается уровень серотонина, точь-в-точь как у людей, страдающих от обсессивно-компульсивного расстройства. Поскольку серотонин регулирует и стабилизирует настроение, вы можете себе представить, как его низкий уровень повлияет на вашу способность принимать решения и здраво рассуждать. Именно поэтому вы с нетерпением ждете сообщений и звонков или грезите о следующей романтической встрече, даже если вы логически понимаете, что всё не так уж весело и радужно. Плохие парни и токсичные партнеры, как правило, полностью завладевают нашими мыслями, поэтому неудивительно, что мы вновь и вновь возвращаемся к тем людям, которые причинили нам боль.

Текст: Flytothesky.ru