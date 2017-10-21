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Загадка: Самый умный сын

22.10.2017 18:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Загадка: Самый умный сын

Однажды старый фермер, почувствовав приближение смерти, позвал к себе своих трех сыновей, чтобы определиться с тем, кому из них оставить все имущество. Он решил задать им загадку: «Отправляйтесь, дети мои, на рынок, и купите что-то достаточно большое, чтобы заполнить мою спальню, но достаточно маленькое, чтобы оно вместилось в карман. После этого я решу, кто из вас самый мудрый и достоин унаследовать все мое добро».

Сыновья пошли на рынок и купили то, что, по их мнению, заполнило бы комнату, но могло бы хоть как-то втиснуться в карманы. Каждый сын вернулся с разным товаром. Отец пригласил их в свою спальню по очереди, чтобы они попытались заполнить её тем, что нашли на рынке.

Первый сын вошел и разложил отрезы тончайших тканей, но те едва покрыли пол в комнате.

Затем вошел второй сын и разложил в спальне купленное село, но и его не хватило, чтобы заполнить всю комнату.

Вошел третий сын и показал отцу то, что он купил, и как он мог заполнить этим всю комнату, но при этом предмет мог умещаться в кармане. Отец ответил ему: «Ты действительно самый мудрый из всех, а потому все наследство твое».

Как вы думаете, что сын показал отцу?

 
 
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Однажды старый фермер, почувствовав приближение смерти, позвал к себе своих трех сыновей, чтобы определиться с тем, кому из них оставить все имущество. Он решил...

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