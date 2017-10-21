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Кокология: уникальный японский психологический тест
22.10.2017 18:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
Кокология – это изучение «кокоро», то есть разума или состояния духа! Кокология в психологии связана с интерпретацией поведения людей в воображаемых и абстрактных ситуациях. Участник такого теста представляет сцену из жизни, кино, сказки и дает ответ, как бы поступил лично он. На основе этого ответа можно сделать вывод о его мироощущении. Готовы ли вы пройти такой тест?
1. Представьте, что вы идете по городу и вдруг видите много страшных и разъярённых монстров. Как вы думаете, в чем причина их гнева?
a. Они голодны и ищут пищу.
2. Вы расслабленно ходите по художественной галерее. Ваш взгляд останавливается на одной картине. Вы долго смотрите на нее, и она вас буквально очаровывает. Что это за картина?
a. Автопортрет
3. Представьте себе, что у вас есть волшебный ластик, который может стереть все. Что бы вы стерли?
a. Я бы стер себя.
4. Вы снова в той же картинной галерее. Вы стоите в восхищении перед картиной, когда какой-то мужчина рядом с вами говорит вам следующую фразу:
a. Какая красивая картина, вы не находите?
5. Вы находитесь в 5-звездочном отеле, в номере с видом на синее небо. Вы ложитесь немного поспать. Что вы ожидаете увидеть за окном, когда проснетесь?
a. Южное солнце, освещающее синее море
6. Вы находитесь в своей гостиной, когда кто-то стучит в дверь. В глазок вы видите незнакомца. Вы знаете, что это мастер по ремонтным работам. Кто это?
a. Электрик
7. Вы суперзвезда, и у вас скоро выйдет новый альбом. Что у него на обложке?
a. Красивый пейзаж
8. Какую часть торта вы хотели бы съесть?
a. Часть с клубникой
Результаты теста смотрите ниже
Ответы
1. Этот вопрос касается вашей «темной стороны» и давления, которое вы чувствуете.
a. Вы сидите на диете и страдаете от этого.
2. Этот вопрос связан с вашей привлекательностью и качествами вашей личности.
a. Вы уверены в себе.
3. Этот вопрос покажет вам, как вы справляетесь с проблемами в любви и отношениях.
a. Вы всегда убегаете от проблем.
4. Этот вопрос покажет, как вы реагируете на людей, когда знакомитесь с ними.
a. Вы дружелюбный человек и любите новых друзей.
5. Этот вопрос покажет ваши ожидания от любви.
a. Вы хотите огромную страсть в своей жизни.
6. Вопрос показывает проблему, существующую в вашей семье, но которую вы пытаетесь игнорировать.
a. Теплая атмосфера, в которой все радостно общаются друг с другом.
7. Этот вопрос касается того, как вы хотите выглядеть в глазах других людей.
a. Вы вежливый, учтивый и воспитанный человек.
8. Этот вопрос касается вашего отношения к жизни.
a. Ваша жизнь основана на нравственности. Вы всегда поступаете в соответствии с внутренним чувством справедливости.
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Кокология – это изучение «кокоро», то есть разума или состояния духа! Кокология в психологии связана с интерпретацией поведения людей в воображаемых и...
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