Кокология: уникальный японский психологический тест

Кокология – это изучение «кокоро», то есть разума или состояния духа! Кокология в психологии связана с интерпретацией поведения людей в воображаемых и абстрактных ситуациях. Участник такого теста представляет сцену из жизни, кино, сказки и дает ответ, как бы поступил лично он. На основе этого ответа можно сделать вывод о его мироощущении. Готовы ли вы пройти такой тест?





1. Представьте, что вы идете по городу и вдруг видите много страшных и разъярённых монстров. Как вы думаете, в чем причина их гнева?

a. Они голодны и ищут пищу.

b. Они ищут свою утраченную любовь.

c. У них просто такой темперамент.

d. Они разочарованы в этом мире.

2. Вы расслабленно ходите по художественной галерее. Ваш взгляд останавливается на одной картине. Вы долго смотрите на нее, и она вас буквально очаровывает. Что это за картина?

a. Автопортрет

b. Карикатура

c. Абстракция

d. Пейзаж

3. Представьте себе, что у вас есть волшебный ластик, который может стереть все. Что бы вы стерли?

a. Я бы стер себя.

b. Я бы стер своего любимого человека.

c. Я бы стер «кого-то третьего».

4. Вы снова в той же картинной галерее. Вы стоите в восхищении перед картиной, когда какой-то мужчина рядом с вами говорит вам следующую фразу:

a. Какая красивая картина, вы не находите?

b. Как вам эта картина?

c. Извините, вы не скажете, сколько сейчас времени?

d. Вы знаете, а это я автор картины.

5. Вы находитесь в 5-звездочном отеле, в номере с видом на синее небо. Вы ложитесь немного поспать. Что вы ожидаете увидеть за окном, когда проснетесь?

a. Южное солнце, освещающее синее море

b. Синее море, в котором отражаются звезды

c. Туман, покрывающий море

d. Закат на горизонте

6. Вы находитесь в своей гостиной, когда кто-то стучит в дверь. В глазок вы видите незнакомца. Вы знаете, что это мастер по ремонтным работам. Кто это?

a. Электрик

b. Сантехник

c. Мастер по ремонту кондиционеров

d. Мастер по ремонту компьютеров / телевизоров

7. Вы суперзвезда, и у вас скоро выйдет новый альбом. Что у него на обложке?

a. Красивый пейзаж

b. Картинка из мультфильма

c. Абстрактное изображение, что-то очень креативное

d. Ваше фото.

8. Какую часть торта вы хотели бы съесть?

a. Часть с клубникой

b. Непривлекательное украшение

c. Сладкое, съедобное украшение

d. Часть с шоколадом

e. Вафли, которыми украшен торт

Результаты теста смотрите ниже





Ответы

1. Этот вопрос касается вашей «темной стороны» и давления, которое вы чувствуете.

a. Вы сидите на диете и страдаете от этого.

b. Любовь – главная причина стресса и давления в вашей жизни.

c. Вы недовольны своей внешностью.

d. Вы пессимист.

2. Этот вопрос связан с вашей привлекательностью и качествами вашей личности.

a. Вы уверены в себе.

b. Вы общительны и обладаете чувством юмора.

c. Вы творческий человек.

d. Вы сдержанны и тактичны.

3. Этот вопрос покажет вам, как вы справляетесь с проблемами в любви и отношениях.

a. Вы всегда убегаете от проблем.

b. Вы уважаете любовь и считаете ее прекрасным жизненным приключением.

c. Вы предпочитаете сразу же решать любые проблемы.

4. Этот вопрос покажет, как вы реагируете на людей, когда знакомитесь с ними.

a. Вы дружелюбный человек и любите новых друзей.

b. Вы консервативны.

c. Вы независимы.

d. Вы всегда волнуетесь при знакомстве, так как хотите произвести хорошее впечатление.

5. Этот вопрос покажет ваши ожидания от любви.

a. Вы хотите огромную страсть в своей жизни.

b. Вы верите в важность честности между партнерами.

c. Вы хотите, чтобы ваш любимый человек был вашим лучшим другом.

d. Вы ищете прекрасную любовь, идеальную и романтичную.

6. Вопрос показывает проблему, существующую в вашей семье, но которую вы пытаетесь игнорировать.

a. Теплая атмосфера, в которой все радостно общаются друг с другом.

b. Чувство понимания и уважения к чувствам других.

c. Внешний фактор, который причиняет вам вред.

d. Семейные развлечения, веселое совместное времяпровождение.

7. Этот вопрос касается того, как вы хотите выглядеть в глазах других людей.

a. Вы вежливый, учтивый и воспитанный человек.

b. Вы заботливый человек, развлекающий всех вокруг.

c. Вы думаете, что вы очень талантливы и креативны.

d. Вы думаете, что вы очень уверенный в себе человек и хотите быть лидером.

8. Этот вопрос касается вашего отношения к жизни.

a. Ваша жизнь основана на нравственности. Вы всегда поступаете в соответствии с внутренним чувством справедливости.

b. Вы модный, прогрессивный человек и всегда очаровываете людей вокруг себя.

c. Вы заботитесь о чувствах и эмоциях других людей, потому что не хотите никого задеть или обидеть.

d. Вам присущ здравый смысл, вы прирожденный лидер, но любите контролировать других.

e. Вы ласковы, романтичны и мечтаете о счастливом браке.

Текст: Flytothesky.ru