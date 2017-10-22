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Какой сегодня праздник: 23 октября

23.10.2017 07:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что в этот день в России отмечается День работника рекламы. Так что не забудьте поздравить знакомых маркетологов и пиарщиков. О том, чем еще примечательно 23 октября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 23 октября

В этот день в 1814 году в Англии была проведена первая в современной истории пластическая операция.

В 1859 году в Киеве открыли первую воскресную школу.

23 октября 1914 года в Москве было открыто Щукинское театральное училище.

1958 год: 23 октября писатель Борис Пастернак стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

23 октября также отмечаются День отбрасывания хвоста и Международный день снежного барса.

Кто родился 23 октября

23 октября в православном календаре

Это день мучеников Евлампия и Евлампии, блаженного Андрея и преподобного Амвросия Оптинского.

Именины 23 октября

В этот день именины у Василия, Иннокентия и Андрея, Антона, Кузьмы, Кирилла, Павла, Якова, Сергея, Ефима и Саввы.

23 октября в народном календаре

На Евлампия погоду определяли по месяцу, если рога месяца на север повернуты, то зима будет строгой. А если на юг, то до 4 ноября будет туман и грязь. Люди говорили: "Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемь стращает".

 
 
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Этот день является 296-м в григорианском календаре, до Нового года остается 69 дней.

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